Star Wars, Mortal Kombat II y otros estrenos de cine que llegan este mayo 2026

Mortal Kombat II, Las ovejas detectives, Cowgirl, Corredora o Star Wars: The Mandalorian and Grogu son los esperados estrenos que poblarán las carteleras de cine en mayo. Las grandes producciones estadounidenses comparten espacio con películas independientes y regresos muy esperados. Toma nota, porque en esta lista repasamos las fechas que marcarán la temporada en la gran pantalla

¿Qué películas se estrenan en mayo de 2026?

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft. The Tour es el evento que avocados, eyelashes y fans de Billie Eilish en general tienen marcado en rojo en la hoja de su agenda del 8 de mayo. La compositora estadounidense estrena la película grabada durante su gira mundial con entradas agotadas y da el pistoletazo de salida a un mes cinéfilo cargado de films interesantes.

Ese mismo fin de semana se estrena una de las películas más esperadas por los amantes de los cines de acción: Mortal Kombat II. La cinta es una secuela de la película de 2021.Esta segunda parte de la violenta versión del videojuego cuenta con el reclamo del fichaje de Karl Urban, famoso por su papel de Butcher en The Boys, lo que seguramente atraerá a muchos fans de la serie.

Por otro lado, si buscas una comedia familiar diferente el segundo fin de semana de mayo se estrena Ovejas detectives donde un pastor que cada noche lee novelas policíacas a sus ovejas es asesinado y estas tratan de resolver el crimen.

El viernes 22 de mayo habrá tres películas que destacan sobre el resto: Star Wars: The Mandalorian and Grogu donde volveremos a ver al legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal), la comedia romántica Cowgirl y Beast: La bestia en la que Russell Crowe interpreta a un entrenador de MMA ayuda a un exluchador a vengar la muerte de su hermano.

Todos los estrenos de mayo 2026

A continuación encontrarás un listado con las fechas de estreno de las películas más esperadas de mayo.

8 de mayo

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft. The Tour.

Recreación de un asesinato (Jim Sheridan).

Mortal Kombat II (Simon McQuoid).

Las ovejas detectives (Kyle Balda).

15 de mayo

Hugo 24 (Luc Knowles).

La chica del coro (Urska Djukic).

El beso de la mujer araña (Bill Condon).

Matar al Papa (Wladyslaw Pasikowski).

22 de mayo

Las catadoras de Hitler (Silvio Soldini).

Cowgirl (Cristina Fernández Pintado, Miguel Llorens).

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Jon Favreau).

Beast: La bestia (Tyler Atkins).

29 de mayo

Mallorca Confidencial (David Ilundain).

El drama (Kristoffer Borgli).

Obsession (Curry Barker).

Corredora (Laura García Alonso).

Independientemente de cual sea tu género favorito, seguro que encontrarás alguna película para ver en el cine.

Ahora solo queda elegir, comprar las palomitas y disfrutar de los estrenos del mes de mayo en la gran pantalla.

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