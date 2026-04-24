Música
Quevedo presenta su tercer álbum, 'El Baifo': “He intentado ser lo más yo posible y creo que se nota”
Un homenaje a su tierra plagado de canarismos y referencias a las Islas Canarias. Pocas horas después de su lanzamiento nos recibía en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria para conocerlo más a fondo.
Publicidad
Pregunta: ¿Cómo nace ‘El Baifo’?
Respuesta: El Baifo es un álbum que nace hace más de un año ya. Nació y empezó en un viaje que hice con unos amigos a hacer música en Ibiza, y ahí empezamos a hacer música sin pretexto ninguno y poco a poco fue naciendo lo que ha acabado siendo el proyecto. A raíz de la música que empezamos a hacer en ese viaje y también a raíz de la necesidad mía de volver a casa después de todo este tiempo.
P: Nace de amigos, de diversión… ¿Es eso lo que te hace conectar tan bien con la gente?¿Por qué crees que conectas tanto con tu público?
R: Yo no te sabría decir la clave. Intento que conecte conmigo sobre todo, y al conectar conmigo hace que conecte con el resto. Que cada uno pueda identificar las cosas que yo cuento de mi vida y formar parte del proyecto
P: ‘Ni borracho’ se ha convertido en un himno. ¿Buscabas eso al componerla o te salió así?
R: La verdad que no lo pensé en ningún momento, nunca habíamos hecho un merengue ninguno de los que estábamos en la sesión y fue como “vamos a probar a ver que sale” con un ritmo que llevamos escuchando toda la vida en las verbenas, en las fiestas y nunca nos habíamos atrevido. Y una vez la escuché cuando la terminamos yo sabia y sentía que era una canción muy especial.
P:¿Dónde y cómo te inspiras?. Tienes canciones también muy profundas como ‘Hijo de Volcán’ o ‘Mi Balcón’
R: Esas dos justo son dos canciones muy personales. ¿Qué me inspira? Pues mi día a día, mi circulo, mi gente, mi tierra. Creo que justo esas dos canciones las hice en momentos felices. Son dos canciones como más reflexivas que tristes.
P:¿Es muy autobiográfico el álbum? ¿Es real, es tu vida?
R: Sí, la mayoría. Hay canciones que hablan de amor, de desamor pero lo que hace que sea real es que es como yo lo viviría. A lo mejor no me ha pasado todo justo este año pero todo es muy hecho desde cómo lo vivo yo, lo he vivido, o lo viviré… He intentado ser lo más yo posible a la hora de hacer las letras y creo que eso se nota en el álbum.
P: Se habla mucho de que hay más de Pedro que de Quevedo. ¿Qué porcentaje dirías que hay de cada uno?
R: Los dos están en todas yo creo. Yo siento eso, creo que los dos han hecho todas las canciones, al final tampoco hay tanta diferencia entre Pedro y Quevedo.
P:Hablas de tu relación tóxica con la fama, dices que volaste con un ala rota, ¿Lo has pasado mal y ahora estas en tu mejor momento?
R: Puede ser que en algunos momentos no lo he llevado ‘de locos’ pero tampoco diría que he estado fatal, siempre se puede estar peor. Ha habido momentos que me ha costado mucho llevar mi carrera y sobre todo entender que todo es una lección, y que yo lo estoy haciendo porque quiero. Pero tampoco he sufrido tanto, soy muy afortunado.
P:Cuando dices que sigues siendo un ‘pibito’ aunque ahora te vistas 'fashion', ¿Es así, sigues manteniendo tu esencia?
R: Mis valores no han cambiado. Como digo en el tema ahora me visto mejor y tengo mis caprichos, y hago cosas que me gustan …Pero yo creo que la esencia es la misma.
P: ¿Por qué el título de ‘El Baifo’?
R: El Baifo es como se le llama a la cría de cabra aquí, y yo es así como me siento, como la cría de cabra de aquí.
P:Has colaborado desde con Elvis Crespo hasta con Nueva Línea, ¿Cómo ha sido colaborar con todos ellos?
R: Todas las ‘collabs’ han aportado algo muy guay para mí… Ha sido muy sencillo, se ha ido dando natural… Se me ocurre esto, acaba funcionando. Todo ha quedado en familia y cercano. He tenido momentos muy bonitos con todos, ha sido increíble. Le han dado bastante peso al significado del álbum.
P: ¿Qué significa esa vuelta a casa, que es Canarias para ti?
R: Mi casa, mi hogar, es como volver a la vida real, a recargar pilas para cuando me tenga que ir de nuevo. Aquí hago vida normal, real, es literalmente eso. Ver a mis amigos, mi familia, la gente de siempre en el contexto de siempre, que me encanta.
P: Has situado a Canarias en el mapa del mundo. Nombrando lugares como Tazacorte o Sotavento, con expresiones muy canarias. ¿Te sientes orgulloso de exportarlo al mundo?
R: A mí me enorgullece que la gente me vea así, yo nunca lo he hecho pensando en nada mas allá que cuando lo escuchen aquí la gente se sienta orgullosa.
P:¿Si tuvieras que quedarte con una canción, cuál sería?
R: Voy cambiando todo el rato de favorita pero ahora mismo ‘Al Golpito', la de Nueva Línea. Es la única que ahora me apetece ponerme, las he escuchado todas muchas veces, no he quemado ninguna , escucho el álbum y se me pasa super rápido pero ‘Al Golpito’ es como si no la hubiera hecho yo, la escucho como una canción nueva, me encanta.
Publicidad