Llega a los cines 'Michael', la película del 'Rey del Pop' que deja de lado los aspectos más polémicos del artista

Un niño prodigio, cinco hermanos artistas y una madurez donde se desborda el genio. Así arranca 'Michael', el esperado biopic sobre el 'rey del pop' que ha llegado esta semana a los cines europeos y que aterriza ahora en Estados Unidos tras siete años de preparación.

Dirigida por Antoine Fuqua y respaldada por el legado del artista, la película recorre los primeros años de Michael Jackson y su ascenso a la fama, poniendo el foco en los grandes éxitos como 'Billie Jean', 'Beat It', 'Smooth Criminal' o 'Thriller'.

Uno de los aspectos más comentados de la película es su protagonista. Con un presupuesto de 160 millones de dólares, había que encontrar a alguien capaz de asumir ese reto y estaba dentro de la familia Jackson. El elegido ha sido Jafar Jackson, sobrino del cantante, donde su interpretación ha ido más allá del parecido físico, ya que imita gestos, movimientos y registros vocales muy similares al cantante fallecido.

Sin embargo, la película ha sido objeto de duras críticas. Varios medios han señalado que el biopic evita abordar los aspectos más polémicos de la vida de Michael Jackson, como las acusaciones de abuso sexual o el maltrato sufrido durante su infancia.

Desde el equipo y la familia no han tardado en responder. Taj Jackson, sobrino del cantante, cargó contra la prensa en redes sociales: "Lo siento, medios, ya no sois vosotros quienes controláis el relato sobre quién fue realmente Michael Jackson. El público verá esta película, decidirá por sí mismo. Y eso no lo podéis soportar". En otra publicación añadió: "No puedo esperar a que algunos críticos tengan que tragarse sus palabras".

¿Segunda parte?

En la misma línea, el actor Colman Domingo, que interpreta al padre del artista, defendió en el programa 'Today' el enfoque del filme: "La película transcurre desde los años sesenta hasta 1988 (…) básicamente nos centramos en la construcción de Michael. Es un retrato íntimo de quién es Michael". Además, dejó abierta la puerta a otro film: "Existe la posibilidad de que haya una segunda parte que pueda abordar otras cosas que ocurrieron después".

Dentro de la propia familia Jackson también hay varias posturas. Mientras algunos miembros han mostrado su entusiasmo, otros han sido más críticos. Paris Jackson, hija del artista, desmintió su implicación en el proyecto, tras haber afirmado Domigo que ella y Prince apoyaban la película.

La hija del cantante escribió en redes sociales: "No vayáis diciendo a la gente que yo fui de ayuda (…) no tuve cero por ciento de implicación". También aseguró que el relato "está siendo controlado y hay muchas inexactitudes".

Según recoge TMZ, Janet Jackson también habría sido "muy crítica" con el resultado final, mientras que La Toya Jackson explicó a Variety que su hermana rechazó participar: "Se lo pidieron y rechazó amablemente participar, así que hay que respetar su decisión".

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