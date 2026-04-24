Una aerolínea regala un viaje de 10 días a Islandia "al peor fotógrafo del mundo"

Por todas las maravillas naturales que condensa, Islandia es el destino soñado para muchos españoles. Una escapada al país de las auroras boreales, sobre todo si es con un circuito organizado, puede llegar a costar miles de euros, pero la aerolínea islandesa Icelandair ofrece un viaje gratis de 10 días exclusivo para los viajeros capaces de sacar las peores fotos.

Si eres de los que tapa el objetivo con el dedo, la compañía te invita a visitar sus glaciares y volcanes para conseguir sacar su peor cara. La aerolínea ofrece esta experiencia para presumir de unos paisajes de ensueño, de lo que "hasta el peor fotógrafo del mundo puede tomar increíbles fotos".

Cómo demostrar ser el peor fotógrafo

Tras contemplar las auroras boreales, pasear por un gigantesco glaciar o pisar playas que parecen de otro mundo, la compañía aérea otorgará la cuantía de 43.000 euros a cambio de los derechos sobre las peores fotos que se puedan sacar del país de la Tierra del Hielo y del Fuego.

Como es de esperar, quienes tengan un bagaje profesional en el mundo de la fotografía o un interés especial por el mundo del arte quedan exentos de participación.

Para inscribirse en el concurso, los interesados deberán registrarse en la página web de la campaña publicitaria.

El uso de material técnico se limita a un teléfono móvil o una cámara compacta. El requisito esencial es el desparpajo. La compañía busca dar con alguien extrovertido, que le guste viajar, conocer gente y no tenga miedo de colocarse también frente a la cámara.

Se premiará el carisma frente a la cámara

Para presentar tu candidatura no hay más que rellenar un breve cuestionario de seis preguntas y, aunque no es obligatorio, se recomienda grabar un vídeo de presentación de menos de 60 segundos. En la grabación en candidato debe explicar las razones que le convierten en el candidato idóneo para sacar la peor postal islandesa.

La autenticidad y el sentido del humor serán tu billete de ida y vuelta a la nación nórdica, se valorará muy positivamente las anécdotas de fallos fotográficos anteriores. A la recompensa económica y el viaje de 10 días, las fotos obtenidas formarán parte de la campaña de marketing global de la aerolínea.

La fecha límite para participar es el 30 de abril de 2026. Además, es necesario tener un pasaporte en vigor y más de 21 años de edad.

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