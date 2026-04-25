No te pierdas el estreno de 'Una fiesta de muerte' este sábado en Antena 3

Este sábado, a las 22.00 horas, aterriza en España, de la mano de Antena 3 'Una fiesta de muerte: Muerte en el Museo'. Una adaptación que ha triunfado a nivel internacional y que contará con la participación de siete famosos y con Ángel Llácer como maestro de ceremonias. "Tienen que descubrir quién ha matado a uno de ellos", explicó.

Se trata de un programa familiar en el que los participantes deberán resolver un asesinato superando distintas pruebas y juegos. Además, los espectadores podrán formar parte de la historia escaneando un código QR que da acceso al juego, asumiendo el papel de investigadores por un día. Quienes logren resolver el caso podrán optar a un premio de 3.000 euros. Una propuesta que rompe la cuarta pared y hará que la trama sea interactiva en todo momento.

La primera entrega se celebrará en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, donde participarán Marta Sánchez, Bertín Osborne, Antonio Resines, Glòria Serra, Ana Peleteiro, Alberto Chicote y Esperansa Grasia. Uno de ellos será asesinado por un enmascarado. Los seis restantes deberán competir para desvelar la identidad del asesino. Solo uno conseguirá resolver el misterio.

Cada episodio tendrá una duración de 90 minutos y será autoconclusivo, con una temática y un escenario propios. En cada capítulo participará un nuevo grupo de invitados famosos y habrá un asesino VIP distinto.

Además de emitirse en el prime time de Antena 3, 'Una fiesta de muerte' también estará disponible fuera de España a través de Antena 3 Internacional y Atresplayer Internacional.

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