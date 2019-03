La Milla de Oro estrena rebajas con caché

Para la familia Orueta hoy es el día en el que palabras lujo y barato son bastantes compatibles. Las rebajas llegan también a las marcas exclusivas y son muchos los que no han desperdiciado la ocasión.



María Jesús y sus hijas siempre han querido un abrigo de piel y con los descuentos es el momento perfecto para adquirrilos. Madre e hijas acuden a un establecimiento de lujo, comparan precios, y sin vacilar mucho se lo llevan, hoy los precios son más asequibles.



Aunque los descuentos no suelen superar el 30% y son pocos los artículos rebajados según los consumidores, en estas marcas se nota.Estos comercios disfrazan las rebajas con el nombre de ofertas especiales para no perder la exclusividad, ya saben, rebajas con caché.