Michael Bublé se divierte cantando al amor en 'To be loved'

Diez años después de la publicación de su primer disco, el canadiense Michael Bublé, considerado un nuevo "crooner" del siglo XXI, ofrece un viaje por los "diferentes tipos de amor" a través de su nuevo y "mejor" álbum "To be Loved" , un trabajo en el que se impregna de "felicidad y diversión". "Es el mejor álbum que he hecho", dijo en una rueda de prensa en Roma cuando presentó su nuevo disco.

En sus nuevas canciones, Bublé sigue apostando por su fórmula de llevar los grandes clásicos de la canción al terreno del swing, aunque esta vez con mayores dosis de pop-rock que en sus trabajos anteriores. Su nuevo álbum llega, además, en un momento de especial felicidad para él, que espera su primer hijo junto a su mujer, la actriz argentina Luisana Lopilato.

El canadiense, de 37 años, quien acumula tres premios Grammy desde que publicó su primer disco, "Michael Bublé", en 2003, apuesta ahora por una decena de clásicos versionados, y cuatro canciones inéditas, entre las que destaca "After All", escrita en colaboración con su compatriota Bryan Adams, por quien Bublé ha asegurado sentir una gran admiración.

"To Love Somebody" (Bee Gees), "Nevertheless" (Dean Martin), "Who is Loving you"(Jackson 5), "To be Loved" (Jackie Wilson), "Have I told you Lately" (Elvis Presley) y "Something Stupid" (interpretada a dúo con la actriz ganadora de un oscar Reese Witherspoon), son otras de las piezas que el artista canadiense rescata del pasado para mostrar "a una nueva generación". El disco, compuesto de 14 canciones, se cierra con "Young at heart", una pieza con la que Bublé quiere rendir homenaje a Frank Sinatra, quien desde el inicio de su carrera le ha servido de inspiración musical y estética, hasta llegar a ser considerado por algunos como el Sinatra del siglo XXI.

A diferencia de sus cinco discos de estudio anterior, Bublé admitió que en su nuevo trabajo no ha buscado el "éxito comercial", sino realizar un "bonito disco" y "disfrutar de la vida". En el espíritu de su nuevo proyecto ha jugado un papel importante la presencia de su nuevo productor, Bob Rock, con el que ha comenzado a trabajar después de ocho años de carrera junto a David Foster