Metallica multiplicado por 3D, la película más dura del rock

No es suficientemente potente para Metallica, dice alguien. Y cargan al máximo la pirotecnia, el fuego y los efectos especiales. Esto ya es otra cosa. Y si además lo vemos en 3D el resultado no puede ser mejor. "La única forma de superarlo" nos dice Kirk Hammett, el guitarrista del grupo, "es vernos en directo". Se trata de la película 'Metallica: Through the Never', que llegará este viernes a las carteleras.

La película nos permite ver y oir un buen puñado de las mejores canciones de este grupo californiano aderezado con una historia paralela: uno de sus supuestos técnicos tiene que recuperar algo esencial para la banda en una caótica noche.

Le preguntamos a Lars Ulrich, batería del grupo, cómo se ha visto en tres dimensiones. "Espero que la gente me vea mejor que al natural porque rodar en 3D es carísimo", afirma. "La verdad es que yo me siento un poco lelo", nos confiesa Kirk.

El grupo que ha vendido más de 100 millones de discos, que lleva 30 años reiventando el rock más duro, envejece con dignidad aunque aseguran que lo más fuerte que hacen ahora es levantarse a las siete y media de la mañana para llevar a sus hijos al colegio. "Por eso de vez en cuando hacemos una gira para descansar", ironizan.

La película de Metallica solo se podrá ver en 3D, por tiempo limitado y esperemos que con el volumen muy alto.