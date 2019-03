Las mejores fotos del primer paparazzi de la historia

Está ya muy acostumbrado a los flashes que tanto ha disparado. Con su cámara al cuello y unas rodillas que ya fallan después de tantas horas de guardia, Ron Galella exhibe con orgullo sus fotos.

30 años persiguiendo sobre todo a una mujer: Jackie Kennedy. El dia que le sacó estas fotos, ella le dijo '¿tú otra vez?, y ordenó a sus guardaespaldas que le destrozaran la cámara. No lo hacia por dinero. De hecho critica que los paparazzi trabajen hoy solo por un cheque. “Claro que hice dinero, pero no era mi motivo principal. Yo lo hacia para captar a los famosos en su ámbito natural”

Por eso se llevó mas de un improperio... y mas de un golpe. Marlon Brando, harto de que le persiguiera, le dijo: "¿que más quieres que ya no tengas?" “Que se quite las gafas de sol”, le contestó. Se llevó un puñetazo. Y así se presentó en su siguiente rueda de prensa: con un casco de rugby.

Confiesa que ya no hay tanto glamour como antes. Pero no duda cuando se le pregunta: ¿a quien perseguiria hoy? “Jennifer López seria una de ellas. Con su familia en la playa en bañador para captar ese gran trasero.” El ansia depredadora de un viejo cazador de instantes que no deja de disparar, estos días en Photoespaña.