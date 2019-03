María Dueñas: "Me gusta crear un telón de fondo riguroso en mis libros"

Lleva un mes en las librerías y 'La Templanza', la nueva novela de María Dueñas, ha alcanzado medio millón de ejemplares vendidos. "El libro nace con alma de novela, luego ya veremos lo que hay, aunque quedé tan contenta con la adaptación de 'El tiempo entre costuras' que no me cierro a nada", destaca Dueñas. Describe su nueva obra como una novela "trepidante y absorbente".



La historia arranza en el México de Benito Járez, con Mauro Larrea como protagonista. "Es un minero español emigrado a América que ha triunfado y ha vuelto a caer. En ese intento por reconstruirse abandona México y llega a una Habana colonial muy próspera y acaban cayéndole en sus manos unas propiedades. Se viene a España corriendo, se recupera de su ruina y luego le pasan cosas que le atrapan y no le dejan moverse", así define la autora el hilo argumental de su nuevo libro.

"El libro tiene alma de novela, después ya se verá"

Para preparar la ambientación en una novela cargada de escenarios de fondo, Dueñas se vale de viajes, consultas a prensa de la época, literatura contemporánea y todas las imágenes que encuentra. Además, complementa esa documentación con música, documentales y películas de esa época. Destaca que como lectora le incomoda encontrar piezas documentativas que interrumpen la lectura y por eso, intenta no sobrecargar de documentación sus libros innecesariamente, aunque le gusta crear un telón de fondo riguroso.

Las cifras de ventas de María Dueñas hablan por sí solas de la aceptación de sus novelas. En seis años, desde que publicó 'El tiempo entre costuras', ha vendido más de cinco millones de libros. De su última obra, 'La Templanza' se ha vendido ya medio millón de ejemplares en el mes que lleva en las librerías.