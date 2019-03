María Dueñas: "No he escrito 'La Templanza' pensando en la tele, pero no lo rechazo"

Por Jerez sigue percibiéndose ese olor a vino jerezano y ese acento extranjero de los indianos que emigraron a las Américas en busca de fortuna y que dan vida al primer protagonista masculino de la escritora: Mauro Larrea.

'La Templanza' es la tercera novela de María Dueñas y llega precedida del éxito de 'El Tiempo entre costuras' y de 'Misión Olvido'. Su primera obra se convirtió en el libro español más vendido con un millón de unidades y alcanzó buenísimas cuotas de audiencia en la adaptación a la televisión de Antena 3.

La autora no ha querido adelantarse a los acontecimientos, pero ha dejado la puerta entreabierta a la posibilidad de ver su nueva creación en la televisión: "No lo pienso, ni tampoco me niego. De momento está naciendo la novela y yo estoy encantada. Yo no la he escrito pensando en ponerlo todo en orden para una serie de televisión, pero tampoco lo rechazo".

Con 'La Templanza', María Dueñas deja atrás a Sira Quiroga y a Blanca Perea y se mete en el esqueleto de Mauro Larrea. "La historia casi requería que el personaje principal fuese un hombre. Ha sido muy grato crear a Mauro, he establecido una complicidad muy buena con él, me lo ha puesto fácil", asegura la escritora.

El minero español es en realidad un "falso indiano, cuya mayor ansia es volver al México que deja atrás" ya que su carácter impulsivo y aventurero lo llevó a perder la fortuna acumulada allí.

A lo largo de las más de 500 páginas con las que Dueñas espera "volver a seducir a los lectores", este indiano emprende un viaje de supervivencia "a contrarreloj ya que tiene unos plazos que cumplir" para saldar sus deudas y, paralelamente, comienza también un trayecto interno en el que anhela alcanzar la virtud de la templanza.

Como compañeros de viaje, Mauro Larrea se sirve de diferentes voces que, a veces en forma del fantasma de Andrade y otras veces en la figura del banquero cubano, van guiando a Larrea por el buen camino.

El destino y la huida hacia adelante que Mauro Larrea emprende en busca de un nuevo futuro del que apropiarse lo embarca hacia La Habana, segundo escenario del libro. En la entonces isla colonial no encontró el minero otra cosa que el pasaporte hacia un próspero y desconocido Jerez.

Tras ganar una partida de billar, Mauro Larrea se hace con la propiedad de una casa en el sur de España y de una viña que lleva por nombre 'La Templanza', virtud cardinal que sólo al final del libro encontrará el minero.

María Dueñas elige con mimo los escenarios de sus novelas. Si en 'El Tiempo entre Costuras' nos deleitó con los colores y sabores de un Marruecos de mediados de siglo XX para 'La Templanza' ha elegido México, La Habana y Jerez.

"Yo quería escribir sobre todo ese fondo del comercio del vino con Inglaterra. Cuando las bodegas y la figura de los bodegueros estaban evolucionando y quería que ese fuese el trasfondo de la novela entera. Después supe que algunas de las bodegas de la zona de Jerez fueron creadas con capitales indianos" y así vio en esta ciudad la localización perfecta para las aventuras y desventuras de Larrea.

El papel del vino es fundamental en esta nueva novela, ya que Mauro Larrea acaba convirtiendo el proceso de envejecimiento de los 'sherrys' en su nueva forma de vida, pese a que sus intenciones iniciales eran vender todas las propiedades españolas y regresar a México.

Sin embargo, una cláusula desconocida en los títulos de propiedad impiden tanta premura y con ello dan cuerpo a un amor en el que pasión y deseo confunden el juicio de los amantes y los enreda en una sub-trama de ambiciones y riesgos que tendrán que esquivar.

Al final de la calle La Tornería y al cobijo de la Iglesia de San Dionisio nos encontramos el Cabildo Antiguo. Justo al lado hay una casa en la que Dueñas visualizó como la casa de Soledad Montalvo, el alma femenina de la obra.

Esta jerezana casada irrumpe en la vida de Mauro cuando el minero viudo "ya no cuenta con enamorarse". "Su círculo íntimo lo tiene sobradamente construido con sus dos hijos, y, de la manera más inesperada, en el momento más convulso de su vida se le cruza una mujer", afirma. Dueñas nos presenta de esta manera a Soledad Montalvo, una mujer que "arrastra claroscuros y que logrará que de buenas a primeras en Mauro nazca una pasión irresistible que le va a llevar a mover los pilares de su vida. El amor es el causante del desenlace".

Larrea y Montalvo se enamoran alrededor de un Jerez que desprende glamour y lujo y donde los bailes en el Palacio de Villavicencio en el Alcázar propician el primer acercamiento entre ambos.

Este martes sale a la venta tanto en España como en América Latina la novela 'La Templanza' con una fuerte apuesta por parte de Planeta con una tirada de 500.000 ejemplares.