Batalla de 'gallos' entre la Inteligencia Artificial y el freestyler Bnet: "La máquina rapea bien, pero no tiene alma"

Un enorme totem circular, con luces también circulares, se erige en el escenario de la Sala Copérnico de Madrid. Unos ingenieros manejan un software que dará respuesta a los versos improvisados del que fuera campeón del mundo de freestyle, el madrileño Javier Bonet, más conocido como 'Bnet'. La sala, repleta, espera la batalla verbal entre el hombre y la máquina.

Carlos Fernández de Vigo, CEO de Professor Octopus, explica que "hemos trabajado entre 4 y 6 meses, introduciendo a distintos software de Inteligencia Artificial, distintas batallas de gallos en las que participa Bnet. También él, el artista, ha colaborado dejándonos su voz e incluyendo hasta situaciones personales".

Bnet lo confirma. "Lo sabe todo sobre mí: donde he estado, donde estuve y dónde estaré". Para el freestyler, de 27 años, "es un reto muy grande que me gustó cuando me lo propusieron. Además llevaba mucho sin rapear y era una bonita manera de volver. Un desafío que puede hacernos una idea de cómo podría ser el futuro de la música con IA. Bnet sorprendió hace cinco años a todos los favoritos proclamándose campeón del mundo de Freestyle. Hace dos dijo adiós, cansado de una disciplina a la que ahora vuelve con esta experiencia.

El público, más que a ver a la máquina y sus capacidades de versar y rimar desde la improvisación, va a ver a su ídolo, un artista que se caracteriza por su tranquilidad, por tener amplios conocimientos de música clásica y por ser muy humilde y educado. Eso, fuera del escenario, donde en el verso se pueden utilizar exabruptos de los que, por cierto, Bnet no abusa.

I.A.: "Yo soy el futuro"

En la pelea las frases son contundentes. El totem, de unos dos metros, advierte al rapero: "Soy la herramienta antes de la calma, te destrozo, te arranco el alma, tú eres el pasado, yo la evolución". Ante esta provocación, el freestyler madrileño le responde: "Porque yo sí tengo esencia, es que veo lo artificial, me falta la inteligencia. Se te quiebra la cabeza; en una semana te han apagado los de tu empresa"

Bnet recita frases como "Me ponen a la IA para vacilarla, es fácil vaciarla", a lo que el enorme totem advierte sobre el futuro una vez más: "Eres sólo un vagabundo, te dejo en el olvido: Bnet, bienvenido a mi mundo". El artista señala: "¡Qué coño me has traído! ¡Que me traigan un humano para que sea divertido!"

La sala apoya al rapero pero a la hora de votar, internet decide que el ganador es el totem. Abucheos de un público que rinde pleitesía al artista. Al terminar Bnet reconoce que la máquina está muy trabajada y lograda, pero advierte: "No tiene alma y eso hace que prefiera enfrentarme a un humano".

