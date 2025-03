El emotivo homenaje a Francisco Ibáñez: Carabanchel recibe a unos nuevos vecinos

Francisco Ibáñez, padre de Mortadelo y Filemón, entre otros muchos personajes, habría cumplido 89 años. Debido a esto, el 15 de marzo se convierte en una fecha de celebración en la que se homenajea al mayor genio del cómic español. El legado del barcelonés, que murió hace dos años, no ha caído en el olvido, y muestra de esto es la iniciativa que ha tenido como escenario el madrileño barrio de Carabanchel.

Al bloque de viviendas de Carabanchel, más concretamente al número 46 de General Ricardos, han llegado unos nuevos inquilinos. "¿Y se esperaban que estos vecinos viniesen a su barrio?", le preguntamos a Paco, un vecino. "No, pero bueno, ahora que están aquí, estamos encantados de tenerles", responde muy contento ante la expectación que ha despertado este homenaje.

En general, este popular barrio está maravillado con este homenaje al gran Ibáñez, obra de dos artistas urbanos. "Todo el barrio ha experimentado la alegría de ver este dibujo que representa la historia, un poco, de todos los españoles", comenta el artista italiano urbano NSN997.

"La verdad es que ha sido un poco complicado, porque ha estado lloviendo toda la semana, con el temporal este Jana, y hemos pasado aquí unas pocas calamidades, con el agua y tal, pero al final lo hemos conseguido", afirma Kerú de Kolorz, el otro creativo implicado en este proyecto, quien además se siente orgulloso de ser vecino de Carabanchel.

Carabanchel, elegido para albergar a los locos vecinos de la 13 Rue del Percebe

"¿Cómo habría reaccionado tu padre al ver este mural?", le preguntamos a Nuria, hija del genio barcelonés. "Él mismo habría sido incapaz de hacerlo tan bien; era muy torpe", comenta divertida.

En otro tono, Nuria nos habla de lo que siente al ver que vienen seguidores del trabajo de su padre de todas las generaciones imaginables. "Me emociona igual que le emocionaba a mi padre el que siempre, en cualquier evento ahora, me llega un niño y me diga: 'Yo es que no paro de leer Mortadelos'", explica emocionada.

Uno de los admiradores de Mortadelo es Dani, un niño apasionado que ha llegado al acto de inauguración de este mural con varios dibujos realizados por él mismo con el fin de regalárselos a la familia Ibáñez. "Pues aquí traigo una carpeta con un retrato de Ibáñez que hice", nos comenta orgulloso, acompañado de su hermano y de su abuela.

Hace dos años que nos dejó Francisco Ibáñez, el mayor genio del cómic español, quizá uno de los pocos asuntos en los que hay consenso en nuestro país. De seguir entre nosotros, seguramente este mundo convulso en el que vivimos le habría inspirado para nuevas historietas. Lo que sí está claro es que iniciativas como esta mantendrán mucho tiempo su legado vivo.

El concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, comenta ilusionado que este barrio se está convirtiendo, gracias a iniciativas como esta, en una de las zonas más vivas culturalmente del país. "Hay todavía un montón de muros para hacer murales de Ibáñez y de otros autores españoles", añade Luis Miguel, vecino también de Carabanchel. "Me parece estupendamente mejor que esos graffities que sólo sacan tonterías", concluye firme una vecina, encantada con el mural de la Rue del Percebe.

Finalmente, destacar que este mural reafirma el resurgir cultural que vive Carabanchel.

