Manu Tenorio: "Sigo buscando encontrarme a mi mismo en las canciones"

Llevaba dos años en silencio porque quería tiempo para crear un disco personal y sin prisas. Ahora, muy ilusionado, Manu Tenorio presenta su sexto álbum. "Yo siempre sigo buscando encontrarme a mí mismo cada vez más en las canciones y con más ilusión que nunca e incluso más nervioso que al principio" asegura el cantante.

Atrás quedan diez años de intenso trabajo. Con 'Tu piel', su primer gran éxito, conocimos al joven sevillano que cumplía su sueño y aseguraba que "lo único que sabía hacer bien era cantar". Dice el sevillano que "intenta cuidar los mismos mimbres de aquella época. Siempre me he dejado guiar mucho por la pasión, por el corazón. Uno de mis lemas en la vida es que si no vas donde el corazón te pide... a dónde vas a ir ¿no?".

Esa pasión le ha hecho viajar a Los Ángeles, Ibiza, Madrid y Jordania. Allí entre las ruinas de Petra ha grabado el videoclip de su primer single 'Ni frío ni calor'... y entre medias su otra pasión: la de componer. “Le estás dando vueltas a un tema, que estás componiendo, te acuestas y de pronto a las tres de la mañana te viene la solución”, nos cuenta el cantante.

Manu Tenorio comenzará su gira por nuestro país este verano. A partir de septiembre lo hará fuera de nuestras fronteras para que su voz llegue a todo el mundo.