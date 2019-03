Maná se suma al cartel de Rock in Río Madrid

Vuelve la fiesta del Rock a Madrid. Rock in Rio visitará España el último fin de semana de junio y los días 5, 6 y 7 de julio y Neox será la cadena oficial. Y uno de los grupos que actuará será Mana, encargados de abrir la ncohe del 30 de junio.



"Estamos entusiasmados de que haya cuajado este Rock in Rio en Madrid. Aquí estamos como en casa", reconocieron sus integrantes: Fernando Olvera, Juan Calleros, Alejandro González y Sergio Vallín.



"Vamos a traer una serie de canciones y temas muy contundentes. Hay que tocar o no nos dejarán salir del país. El tiempo que toquemos, hay que prender a la gente", aseguran los mexicanos.



Entre los grupos confirmados están Lenny Kravitz oRed Hot Chili Peppers o Maná.



Además, la ciudad del rock incorpora este año el área Street Dance, un espacio dedicado al baile urbano. Otra novedad ha sido la apuesta por la electrónica, con artistas como David Guetta o Pitbull.



Calvin Harris y Swedish House Mafia son las dos nuevas confirmaciones, pero el cartel aún está abierto para que las grandes estrellas del rock hagan vibrar a Madrid este verano.