"El maestro del Prado espero que sea vuestro pasaporte de entrada al museo"

"INCLUIRÍA EN EL PROGRAMA DEL MUSEO UNA VISITA CON JAVIER SIERRA"

¿Cuál ha sido el cuadro favorito para nuestros internautas? ¿qué recuerdo se llevan de esta visita por el museo? Recogemos algunas de sus impresiones por este “viaje mágico a través de los misterios del Prado” con la ayuda de Javier Sierra y de su novela –El maestro del Prado-. Relato que como el propio Sierra recuerda “es el pasaporte de entrada al museo. No es un término, no es una estación final”.

“La visita me ha parecido superinteresante. Javier nos ha contado cosas que no salen en ningún sitio (…) Mi cuadro preferido es ‘El Jardín de las delicias’ desde siempre, ya de otros libros que había leído con anterioridad, y bueno es un cuadro impresionante que tiene mucho detalle y te deja con la boca abierta” “Javier, maravilloso. Explica todo con una sencillez extraordinaria”. Elena Luna

“La experiencia ha sido fantástica. En un principio no tenía pensado participar pero algo me dijo que debía hacerlo y me tocó. No me lo creía, fue una alegría y anoche estaba como cuando era pequeño el día de Reyes; estaba ansioso” “La verdad que creo que había cosas que nunca habría pensado de los cuadros y además de cómo lo cuenta Javier, que te empapa. Ahora me dan ganas de coger el libro en cuanto llegue a casa empezar a leerlo y continuar esa búsqueda a la que nos ha invitado Javier”. Juan Alberto Humanes

“Me ha gustado todo. Ha sido un privilegio poder estar aquí con Javier Sierra y todo el recorrido que nos ha hecho a través del libro. Sobre todo me ha gustado la primera, ‘El Jardín de las delicias’, como lo ha contado. Ha sido un placer estar aquí, ganar el premio y estar con él”. Alba Rodríguez

“La visita me ha gustado mucho. Sobre todo conocer a Javier Sierra que es muy cercano. He podido descubrir muchas cosas que no conocía de los cuadros y sobre todo que ha sido una visión distinta del Museo del Prado. Incluiría dentro del programa del museo una visita con Javier Sierra”. José María

“La visita me ha parecido una pasada. Porque ves las obras de arte con una nueva perspectiva. Descubres detalles nuevos. Es un subidón” “La descripción que más me ha gustado es la de ‘El triunfo de la muerte’ porque además al ver el cuadro de cerca he tenido la ocasión de descubrir detalles inéditos para mí. Y nada, Javier, una persona encantadora”. Inés Revuelta

“El cuadro que más me gusta de todos es 'El jardín de las delicias' de El Bosco porque es un cuadro que te absorbe. Tiene mil matices diferentes cada vez que lo ves. Sin saber todo lo que nos ha contado Javier ya es un cuadro muy llamativo. El tema también de que es un tríptico cerrado y ese contexto del cuadro abierto y cerrado es muy interesante”. “Yo ya había leído el libro, y conocía muchos datos, pero otros que nos ha dado a notros solo que está muy bien y no es lo mismo que te lo cuente Javier en persona”.

Victoria María Vera