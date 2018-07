Madonna y Lady Gaga, duelo en 2011

Afila su garganta, prepara nuevos pasos de baile, elige vestuario imposible y de lo más sensual. La maquinaria se ha puesto en marcha, tras dos años de silencio Madonna vuelve...

El anuncio nada explícito lo ha hecho la cantante en su página web con unas entusiastas letras: Es oficial, afirma, necesito hacer nueva música, música para poder bailar...

Centrada en moda, hijos, y novios con la mitad de su edad, a sus 52 años la ambición rubia tiene que luchar este 2011 -sin llegar a los pelos- contra una realidad innegable: la corona de reina de la música luce ahora sobre otra melena dorada... Seis millones de discos vendidos en el último año, icono pop, Lady Gaga es un producto musical imparable.

Y para este 2011 ya tiene nuevo disco: "Born this way", con foto ya en twitter muy al estilo de la cantante.

13 de febrero nuevo single, el album en mayo a la venta...Un poco antes, en marzo ya sonará lo nuevo de la eterna aspirante...Britney Spears, otra que lleva dos años enredada en todo menos cantar, ya ha salido del estudio de grabación.

"Hold it against me" es el nuevo single, filtrado supuestamente ya en internet, que la eterna adolescente recupere su lugar en el firmamento es otro cantar, porque competencia tendrá con el nuevo paso del huracán Beyoncé...o Amy Winehouse que si consigue entonarse quizá saque disco.