La cantante estadounidense Madonna acaba de colgar el audio del tema 'Girl Gone Wild' en su página web. Un tema de estilo electro-pop que mantiene la onda vitalista de su predecesora, 'Gimme All Your Luvin'. 'Girl Gone Wild' ha sido escrita por Jenson Vaughan y producida en Londres por la estrella de la música dance Benny Benassi y por su primo, Ale Benassi.

En este nuevo tema no queda rastro de la supuesta colaboración de Britney Spears, un rumor que se extendió por la red tras filtrarse una imagen de la contraportada del nuevo disco, en la que figuraba acreditada la participación de la "princesa del pop".

Se da la circunstancia de que el lanzamiento de la canción llega acompañado de un cambio en su título original, 'Girls Gone Wild', en plural, una modificación que podría estar motivada por las supuestas reclamaciones de un empresario, propietario de una página porno en internet del mismo nombre.