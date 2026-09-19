Una lona gigante en el Festival de San Sebastián desvela 'El confidente', la nueva película de Daniel Calparsoro

Una lona gigante de más de 750 metros cuadrados ha servido para presentar este sábado, en el marco del Festival de San Sebastián, 'El confidente' la nueva película dirigida por Daniel Calparsoro. El enorme cartel, instalado junto al Kursaal con la palabra en euskera "traidor", había despertado expectación durante los últimos días en la ciudad.

Calparsoro y parte del equipo de la película han desvelado finalmente que la misteriosa lona forma parte de la campaña promocional del largometraje, un thriller policíaco inspirado en hechos reales y protagonizado por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán.

La cinta relata la relación entre un policía veterano y su joven confidente, dos hombres enfrentados por sus principios, pero unidos por la soledad, la lealtad y el sentimiento de abandono. En medio de una peligrosa operación policial relacionada con el final de ETA, ambos cruzarán límites que los obligarán a afrontar las consecuencias de sus decisiones.

El guion, escrito por Fernando Navarro, parte de la documentación periodística recopilada por el periodista Pablo Muñoz. El reparto se completa con Itsaso Arana, Emilio Palacios y Víctor Clavijo. Para preparar sus personajes, Javier Gutiérrez y Miguel Herrán pudieron trabajar con algunas de las personas reales que inspiraron la historia.

El rodaje se desarrolló durante seis semanas en diferentes localizaciones de Gipuzkoa y el sur de Francia. La trama se sitúa principalmente en la década de los 2000, aunque también incluye escenas retrospectivas ambientadas en los años 80.