VÍDEO: 'Las ciegas hormigas' llega al Festival de San Sebastián antes de su estreno en cines

La película Las ciegas hormigas, dirigida por Igor Legarreta y con la participación de Atresmedia Cine, se ha presentado en el Festival de San Sebastián antes de llegar a las salas españolas el próximo 9 de octubre.

La cinta, ambientada en Bizkaia en 1930, narra una historia de supervivencia marcada por la pobreza y las duras condiciones de la época. Un fuerte temporal provoca que un barco inglés quede encallado frente a la costa de Algorta, cargado de toneladas de carbón. Ante la oportunidad de conseguir combustible para afrontar el invierno, numerosos vecinos se acercan al litoral para rescatarlo.

Entre ellos se encuentra Sabas Jauregui, que ve en el suceso una oportunidad para sacar adelante a su familia. Su esposa, Josefa, teme, sin embargo, que la decisión tenga consecuencias. La tormenta y la lucha por el carbón llevarán a la familia a enfrentarse a situaciones límite.

La producción cuenta con el respaldo de Atresmedia Cine, referente de la industria cinematográfica española desde hace 25 años. La productora del grupo Atremedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial del grupo, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.