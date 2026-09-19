Jenůfa, la obra maestra de Janáček abre con éxito una de las grandes temporadas líricas de España

La ópera no es un espectáculo cualquiera. Necesita decenas de profesionales trabajando durante semanas para que todo encaje en apenas unas funciones. Y cuando cae el telón, ese equipo se disuelve. Esa naturaleza efímera forma parte de su grandeza. En A Coruña, esa idea cobra especial sentido con Jenůfa, la obra maestra de Leoš Janáček que acaba de abrir la 74ª Temporada Lírica de la ciudad. A Coruña ocupa además un lugar singular en el mapa lírico español. Amigos de la Ópera es la asociación de ópera más antigua de España y su temporada, con 74 ediciones, se ha consolidado como una cita de referencia para artistas, profesionales y público.

Por primera vez en Galicia

Y Jenůfa es precisamente un buen ejemplo de esa dimensión. Estrenada en Brno en 1904, la ópera de Janáček llega por primera vez a Galicia con una producción propia de Amigos de la Ópera de A Coruña y Ópera Garage. La dirección escénica de Emiliano Suárez cambia por completo el paisaje original: del molino en el que transcurre la historia se pasa a una gasolinera perdida en la América profunda de los años cincuenta.

El espectador se encuentra así con una escena de estética casi cinematográfica, marcada por los códigos de la América rural de la posguerra. Gasolinera, vestuario de época, iluminación y una atmósfera inspirada en el medio oeste estadounidense construyen el escenario en el que se desarrolla un drama que, sin embargo, mantiene intacto su núcleo: los prejuicios sociales, la maternidad, la violencia, la culpa, el perdón y la posibilidad de empezar de nuevo.

En el centro de la historia está Jenůfa, interpretada por la soprano Vanessa Goikoetxea. A su alrededor se despliega una trama de amor, rechazo y sufrimiento en la que las mujeres soportan buena parte del peso de las convenciones de una comunidad que juzga y condiciona sus decisiones.

Sobre el escenario, Goikoetxea comparte reparto con Eliška Weissová, Alejandro Roy y Joan Laínez, además de Cristina Faus y varios intérpretes gallegos. En el foso, José Miguel Pérez-Sierra dirige a la Orquesta Sinfónica de Galicia, mientras el Coro Gaos, bajo la dirección de Fernando Briones, completa una producción que reúne a 200 profesionales.

Engranaje de gremios

La dimensión del montaje se percibe también entre bambalinas. Alfons Flores firma la escenografía, Ana Garay el vestuario y Luis Perdiguero la iluminación. Un engranaje de músicos, cantantes, técnicos, maquilladores, responsables de maquinaria, vestuario y producción que durante semanas trabaja para conseguir que, durante unas horas, todo funcione como una única pieza.

Y el primer contacto con el público deja además otra lectura: la ópera busca nuevos espectadores y los encuentra. La propia temporada ha acompañado Jenůfa de actividades divulgativas, como una conferencia previa, la reedición de una novela gráfica inspirada en la obra y otras propuestas destinadas a acercar la lírica a públicos diferentes. Y la organización ha comprobado que el montaje también está atrayendo a los menores de 30 años.

La primera función, celebrada el 17 de septiembre, ha recibido una valoración especialmente positiva en el apartado musical. Jenůfa regresa este sábado 19 de septiembre, a las 19.00 horas, al Palacio de la Ópera de A Coruña. Será la segunda y última representación de una producción que supone el estreno gallego de una obra escrita hace más de 120 años y que, a través de una nueva escenografía, vuelve a poner sobre el escenario cuestiones que siguen estando de actualidad. Tanto como el precio de la gasolina.