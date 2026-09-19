Antena 3 Noticias
Última hora
Cultura

Ópera

Jenůfa, la obra maestra de Janáček abre con éxito una de las grandes temporadas líricas de España

Vanessa Goikoetxea encabeza el reparto junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia y el Coro Gaos, bajo la dirección de José Miguel Pérez-Sierra y la puesta en escena de Emiliano Suárez.

Fotograma ópera Jenúfar

Fotograma ópera Jenúfar Antena 3

Publicidad

Carmen Chao
Carmen Chao
Publicado:

La ópera no es un espectáculo cualquiera. Necesita decenas de profesionales trabajando durante semanas para que todo encaje en apenas unas funciones. Y cuando cae el telón, ese equipo se disuelve. Esa naturaleza efímera forma parte de su grandeza. En A Coruña, esa idea cobra especial sentido con Jenůfa, la obra maestra de Leoš Janáček que acaba de abrir la 74ª Temporada Lírica de la ciudad. A Coruña ocupa además un lugar singular en el mapa lírico español. Amigos de la Ópera es la asociación de ópera más antigua de España y su temporada, con 74 ediciones, se ha consolidado como una cita de referencia para artistas, profesionales y público.

Por primera vez en Galicia

Y Jenůfa es precisamente un buen ejemplo de esa dimensión. Estrenada en Brno en 1904, la ópera de Janáček llega por primera vez a Galicia con una producción propia de Amigos de la Ópera de A Coruña y Ópera Garage. La dirección escénica de Emiliano Suárez cambia por completo el paisaje original: del molino en el que transcurre la historia se pasa a una gasolinera perdida en la América profunda de los años cincuenta.

El espectador se encuentra así con una escena de estética casi cinematográfica, marcada por los códigos de la América rural de la posguerra. Gasolinera, vestuario de época, iluminación y una atmósfera inspirada en el medio oeste estadounidense construyen el escenario en el que se desarrolla un drama que, sin embargo, mantiene intacto su núcleo: los prejuicios sociales, la maternidad, la violencia, la culpa, el perdón y la posibilidad de empezar de nuevo.

En el centro de la historia está Jenůfa, interpretada por la soprano Vanessa Goikoetxea. A su alrededor se despliega una trama de amor, rechazo y sufrimiento en la que las mujeres soportan buena parte del peso de las convenciones de una comunidad que juzga y condiciona sus decisiones.

Sobre el escenario, Goikoetxea comparte reparto con Eliška Weissová, Alejandro Roy y Joan Laínez, además de Cristina Faus y varios intérpretes gallegos. En el foso, José Miguel Pérez-Sierra dirige a la Orquesta Sinfónica de Galicia, mientras el Coro Gaos, bajo la dirección de Fernando Briones, completa una producción que reúne a 200 profesionales.

Engranaje de gremios

La dimensión del montaje se percibe también entre bambalinas. Alfons Flores firma la escenografía, Ana Garay el vestuario y Luis Perdiguero la iluminación. Un engranaje de músicos, cantantes, técnicos, maquilladores, responsables de maquinaria, vestuario y producción que durante semanas trabaja para conseguir que, durante unas horas, todo funcione como una única pieza.

Y el primer contacto con el público deja además otra lectura: la ópera busca nuevos espectadores y los encuentra. La propia temporada ha acompañado Jenůfa de actividades divulgativas, como una conferencia previa, la reedición de una novela gráfica inspirada en la obra y otras propuestas destinadas a acercar la lírica a públicos diferentes. Y la organización ha comprobado que el montaje también está atrayendo a los menores de 30 años.

La primera función, celebrada el 17 de septiembre, ha recibido una valoración especialmente positiva en el apartado musical. Jenůfa regresa este sábado 19 de septiembre, a las 19.00 horas, al Palacio de la Ópera de A Coruña. Será la segunda y última representación de una producción que supone el estreno gallego de una obra escrita hace más de 120 años y que, a través de una nueva escenografía, vuelve a poner sobre el escenario cuestiones que siguen estando de actualidad. Tanto como el precio de la gasolina.

Shakira va a generar un impacto económico en Madrid de 200 millones de euros

Shakira convierte Madrid en una ciudad efímera para su residencia en España

Publicidad

Cultura

Fotograma ópera Jenúfar

Jenůfa, la obra maestra de Janáček abre con éxito una de las grandes temporadas líricas de España

El Náutico de San Vicente despide otra temporada de éxito rotundo: “Hay que venir y vivirlo”

El Náutico de San Vicente despide otra temporada de éxito rotundo: “Hay que venir y vivirlo”

Una lona gigante desvela 'El confidente', la nueva película de Daniel Calparsoro

Una lona gigante en el Festival de San Sebastián desvela 'El confidente', la nueva película de Daniel Calparsoro

'Las ciegas hormigas'
Atresmedia Cine

VÍDEO: 'Las ciegas hormigas' llega al Festival de San Sebastián antes de su estreno en cines

Shakira convierte Madrid en una ciudad efímera para su residencia en España
Concierto Shakira

Shakira va a generar un impacto económico en Madrid de 200 millones de euros

La Voz
la voz

‘La Voz’ vuelve a Antena 3 esta noche con nuevas reglas, un quinto coach y muchas sorpresas

Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López vuelven a ocupar los famosos sillones para buscar entre los aspirantes a la voz capaz de conquistarles.

Shakira aterriza en Madrid
Gira Shakira

Macondo Park: la ciudad de Shakira donde la música es solo el principio

Shakira convierte el sur de Madrid en su particular Macondo: una ciudad efímera de 15 hectáreas, ocho pabellones, gastronomía, literatura, arte y hasta flamenco que recibirá a más de 50.000 personas cada noche durante sus doce conciertos en la capital.

Fever, plataforma de cultura y entretenimiento en vivo

Fever capta 250 millones de dólares en una ronda récord para impulsar las experiencias en vivo

Libros solidarios en Leioa (Vizcaya)

Libros a 2 euros en Leioa para ayudar a más de 300 familias

La bola negra

La 'bola negra' será la candidata española para los Oscar

Publicidad