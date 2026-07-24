Llega a los cines 'Tres de más', la comedia del verano protagonizada por Kira Miró y Salva Reina

Este viernes se estrena Tres de más, una comedia familiar protagonizada por los actores Salva Reina y Kira Miró, pareja en la ficción y en la realidad. Dirigida por Mar Olid, presenta a una pareja feliz y sin ataduras que, de repente, se despierta una mañana descubriendo que tiene tres hijos en casa. La película es un remake del filme italiano Tre di troppo, dirigido por Fabio de Luigi, aunque en la versión española se han cambiado algunos detalles, como las profesiones de los protagonistas.

La película original, Tre di troppo, se estrenó en 2023 y fue un éxito en Italia, con más de un millón de espectadores y 4,7 millones de euros de recaudación. En la versión italiana se buscaba hacer una sátira social poniendo el foco en la necesidad de control y los prejuicios tanto hacia quienes no quieren tener hijos como hacia quienes sí los quieren tener.

Trama

Julia y Ernesto son un matrimonio exitoso: él es chef y ella jefa editorial. Tras la aparición por sorpresa de sus tres nuevos hijos, se inicia un divertido y acelerado aprendizaje sobre la paternidad. La directora de la película, con cuatro películas y 17 series a sus espaldas, declara que cuando le ofrecieron el proyecto encontró muchos ingredientes para crear comedia, ternura y evolución personal. En este caso, cómo dos personas centradas en sí mismas pueden cambiar gracias al amor incondicional de tres niños.

Los personajes infantiles están interpretados por Luna Fulgencio, que encarna a una niña despierta, emocional y con carácter; Ian Cortegoso, que aporta mucho humor desde la ingenuidad y la espontaneidad; y, por último, Adriana Bidae, que destaca por su ternura.

¿Qué han dicho los protagonistas?

Kira Miró ha declarado recientemente que es una película para toda la familia, tanto niños como adultos, y que en ella la pareja está muy orientada hacia sus carreras, aunque no ha querido desvelar si es una bendición o una maldición despertar, de pronto, con tres hijos en casa. También ha confesado que tanto los padres en la ficción como los reales —que estuvieron presentes en el rodaje— acabaron llorando porque la experiencia fue muy especial.

Otra de las protagonistas, Raquel Guerrero, que interpreta a una “madre del AMPA”, ha resaltado que existe un momento en el que las amigas empiezan a tener hijos e, inconscientemente, se asume que la amistad va a cambiar, aunque, afortunadamente, considera que eso ya no sucede.

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