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Brenda Fricker

Muere a los 81 años Brenda Fricker, la ganadora del Oscar por 'Mi pie izquierdo'

Entre sus papeles más recordados también destaca el de la entrañable "Señora de las palomas" en 'Solo en casa 2'.

Brenda Fricker

Brenda Fricker Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora del Premio Oscar por su interpretación en Mi pie izquierdo y conocida por su entrañable papel en Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, ha fallecido a los 81 años.

La noticia ha sido confirmada este viernes por su representante, Phil Belfield, quien ha expresado su pesar por la pérdida de una intérprete a la que definió como una persona irrepetible. "Fue un privilegio conocerla y trabajar con ella. Siempre ocupará un lugar especial en mi corazón y en el de millones de espectadores", señaló.

Nacida en Dublín, Fricker inició su carrera profesional como asistente en el departamento artístico del Irish Times, antes de dar el salto a la interpretación. Su debut cinematográfico llegó en 1964 con una breve aparición en Servidumbre humana. Más adelante participó en la primera telenovela producida en Irlanda, Tolka Row, y consolidó su trayectoria en televisión con la serie británica Casualty, donde interpretó a Megan Roach durante varias etapas.

Su consagración llegó en 1989

Su consagración internacional llegó en 1989 gracias a Mi pie izquierdo, donde dio vida a la madre del artista Christy Brown, personaje interpretado por Daniel Day-Lewis. Su actuación le valió el Oscar a la mejor actriz de reparto, convirtiéndose en la primera actriz irlandesa en lograr este reconocimiento.

Entre sus papeles más recordados también destaca el de la entrañable "Señora de las palomas" en Solo en casa 2, donde ayudaba al pequeño Kevin durante su aventura en Nueva York.

A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones de cine y televisión, como El prado, Tiempo de matar, Moll Flanders, Verónica Guerin, Omagh, Bailo por dentro, Cerrando el círculo y Albert Nobbs. Tras varios años alejada de los focos, regresó en 2021 con la miniserie Holding, mientras que su último trabajo fue la película The Swallow, estrenada en 2024.

Con su muerte desaparece una de las actrices más destacadas de Irlanda, cuya trayectoria dejó una huella imborrable tanto en el cine como en la televisión.

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