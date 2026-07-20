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NÚMERO UNO

María Toledo presenta su disco y ya es número 1 en ventas

La cantautora publica el octavo disco titulado "María", dedicado a su hija como regalo de su primer cumpleaños.

Disco "María" de María Toledo

Disco "María" de María Toledo @MaríaToledoMT

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Manuel Pinardo
Publicado:

La cantautora María Toledo, presentó este domingo su nuevo disco titulado "María" y, desde el primer momento, ha estado top 1 de ventas en iTunes por delante de discos como el de Madonna o los Rolling Stones.

Se trata del octavo disco de la icónica artista, siendo la primera mujer en la historia que canta flamenco acompañándose ella misma de un piano. El disco está dedicado a su hija por su primer cumpleaños.

Top 1 en ventas en iTunes

María Toledo no podrá olvidar jamás el cumpleaños de su hija por ser el primer álbum dedicado a ella, número 1 en ventas con el lanzamiento y la victoria del mundial para España

"Hoy mi princesa María cumple un año y lo rematamos siendo top 1 con mi nuevo disco salido hoy", así celebrara la cantante el triunfo de la selección española por 1 gol a 0 ante Argentina.

Ocho discos y numerosos premios

Con ocho discos publicados "María Toledo" (2009), "Uñas Rojas" (2012), "Consentido" (2015), "Magnética" (2016),"Corazonada" (2019), "Ranchera Flamenca" (2021), "Vicente" (2023) y "María" (2026). Cuenta con seis nominaciones a los premios Latin Grammy, entre ellas, Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Flamenca.

Además, fue nominada a dos Premios de la Música de España como "Mejor Arreglo" en 2024 y 2025. Ganadora en los Premios Más Músicas como "Mejor Álbum de Música Flamenca" con "Ranchera Flamenca".

Además, María Toledo presentó los Latin Grammy Acoustic Sessions que se celebraron en Madrid, en la plaza de Las Ventas, en el año 2023.

Entre los premios, tiene un Premio Novel del Festival Internacional del Cante de Las Minas, Primer Premio Bienal de Cádiz y Premio Especial a la Cantaora Más Larga o Premio a los Cantes de Compás en Mairena del Alcor.

Ha realizado gira internacional por México, Japón, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Francia, Alemania, Israel, Italia, Turquía, Egipto, Marruecos.

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