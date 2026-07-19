La noche prometía y Don Omar no falló: Sevilla vibró con el rey del reguetón en una Cartuja entregada

La noche prometía y no defraudó. Sevilla se convirtió este sábado en la capital del reguetón con un Estadio de La Cartuja completamente lleno para recibir a Don Omar. Más de 50.000 personas abarrotaron el recinto, que colgó el cartel de sold out, para disfrutar de un espectáculo que fue mucho más que un concierto: un recorrido por los grandes himnos que han marcado a varias generaciones.

El Cook Music Fest hizo parada en la capital andaluza con un cartel de lujo. La colombiana Greeicy fue la encargada de abrir la noche, seguida de Farruko, que elevó aún más la temperatura de un público ansioso por ver aparecer al gran protagonista.

Cuando las luces se apagaron, llegó el momento. Entre miles de focos, columnas de fuego y un espectacular despliegue audiovisual, Don Omar irrumpió en el escenario al ritmo de 'Dale Don Dale'.

Bastaron unos segundos para que La Cartuja se transformara en una inmensa pista de baile. "¡Bulla!", pidió el artista. La respuesta fue un grito unánime de un estadio que ya no dejó de cantar, bailar y saltar.

Sin apenas dar un respiro, fueron sonando 'Repórtense', 'Hasta Abajo', 'Guaya Guaya', 'Dile' o 'Cuéntale'. Cada tema provocaba la misma reacción: miles de voces coreando cada palabra, brazos en alto y una entrega absoluta.

Uno de los instantes más emotivos llegó con 'Pobre Diabla'. Antes de interpretarla, Don Omar recordó que la primera vez que cantó ese tema en España fue hace veinte años. "Si Sevilla me acompaña, hoy lo hacemos histórico", dijo. Y Sevilla respondió cantando al unísono uno de los grandes clásicos del reguetón.

El repertorio continuó con éxitos como 'Mayor que Yo', 'Baila Morena', 'Amor de Colegio', 'Ayer la Vi', 'Salió el Sol', 'Virtual Diva', 'Sexy Robótica' o 'Ella y Yo', esta última convertida en otro de los momentos más celebrados de la noche, con el público interpretando cada verso como si compartiera escenario con el cantante.

El tramo final fue una auténtica explosión de energía. 'Conteo', 'Taboo', 'Hasta que Salga el Sol' y, cómo no, 'Danza Kuduro' hicieron saltar a un estadio que no dejó de bailar.

El broche de oro llegó con 'Bandoleros'. Mientras sonaban los últimos acordes, una lluvia de confeti, columnas de fuego y fuegos artificiales iluminaron el cielo de Sevilla. La Cartuja vibró hasta el último segundo y miles de personas se resistían a abandonar el recinto.

Porque, aunque el concierto terminó entre una gran ovación, la sensación era unánime: nadie quería que acabara. Don Omar se despidió dejando a Sevilla con ganas de una canción más, demostrando que, más de dos décadas después, sus himnos siguen poniendo en pie a toda una generación.

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