El puente entre Galicia y Portugal se cierra al tráfico por la cultura: "Es mucho más lo que nos une"

Que la música tiende puentes entre culturas es un hecho. Este sábado, esa idea se materializa de forma casi literal en el Puente Internacional sobre el río Miño, que une España y Portugal. A un lado se encuentra la localidad gallega de Tui y, al otro, Valença do Minho.

Son dos ciudades acostumbradas a vivir de la mano. Sus habitantes residen, trabajan y hacen su vida cotidiana indistintamente a uno y otro lado de la "raia". Compran en España y Portugal, toman café en ambas localidades, visitan a sus familiares y mantienen relaciones personales y profesionales que atraviesan diariamente la frontera. Todo fluye en un territorio vivo que une más de lo que separa.

Poner en valor esta convivencia, continuar construyendo comunidad y destacar la riqueza de ambas culturas es el objetivo del Festival IKFEM Tui-Valença, una de las principales citas culturales transfronterizas de la península ibérica. La música, el arte y la creatividad son las bases sobre las que se articula un encuentro que pretende estrechar todavía más los vínculos entre Galicia y Portugal.

"Cerramos el puente al tráfico para abrirlo a la ciudadanía"

El origen del festival está estrechamente ligado a la creación de la Eurociudad Tui-Valença, concebida para fomentar el intercambio y la cooperación entre España y Portugal. Sobre esta idea, la pianista y gestora cultural Andrea González fundó IKFEM Tui-Valença en 2013.

La Eurociudad constituye, además, uno de los principales puntos de entrada en España del Camino Portugués a Santiago. Por este territorio transitan cada año miles de peregrinos procedentes de todo el mundo, que enriquecen con su presencia el carácter abierto e internacional de las dos localidades.

El IKFEM Festival Tui-Valença celebra este año su decimocuarta edición. "Llevamos 14 años siendo puente entre Portugal y España. Hemos evolucionado durante todo este tiempo, pero siempre conservando los valores de nuestra identidad transfronteriza: un festival abierto a todos los públicos, personas y expresiones artísticas", explica su directora, Andrea González.

El trabajo desarrollado por el certamen ha sido reconocido con el Silver Award en la categoría Inclusive Culture de los IAUD International Design Awards 2026, concedidos en Japón. Un reconocimiento que respalda la apuesta del equipo por un festival sin barreras.

"No tenemos fronteras ni límites, porque consideramos que la cultura es la mejor y más poderosa herramienta para superarlos", subraya la organización.

Doce horas de cultura por el 140 aniversario del puente

En este contexto, el evento "Puente Creativo & Enogastronómico", que se celebra este sábado, constituye el momento más emblemático del festival y sirve también para conmemorar el 140 aniversario del Puente Internacional.

"Cerramos el puente al tráfico para abrirlo a la ciudadanía", resume González.

Durante 12 horas ininterrumpidas, el viaducto acogerá actividades culturales gratuitas y abiertas a todos los públicos. El programa incluye siete actuaciones musicales de artistas españoles y portugueses, además de una muestra de arte, artesanía y gastronomía integrada por 30 expositores de ambos territorios.

"En definitiva, reunimos todo aquello que nos identifica como cultura y como sociedad dentro de nuestro territorio ibérico", señala la directora.

El encuentro se ha convertido en el acto central del festival porque representa de forma especialmente visible su carácter transfronterizo. Durante unas horas, una infraestructura concebida para comunicar ambos países deja de estar destinada a los vehículos para transformarse en un espacio ciudadano dedicado a la música, la creación y la convivencia.

La vocación integradora del IKFEM se refleja también en su programación artística. Todos los conciertos comparten un mismo hilo conductor: la presencia de instrumentos de tecla.

De esta idea surgió el nombre original del certamen, International Keyboard Festival & Masterclass, cuyas siglas dieron lugar a IKFEM. A partir de esa base, el festival ha ampliado progresivamente sus propuestas hasta incluir música clásica, jazz, pop, rock, música barroca, medieval, tradicional y electrónica, interpretada por artistas españoles, portugueses e internacionales.

Otro de los elementos distintivos del encuentro es la elección de sus escenarios. Teatros, iglesias, la Catedral de Tui, la fortaleza de Valença y el paseo fluvial acogen parte de la programación, contribuyendo a divulgar y poner en valor el patrimonio histórico de ambas ciudades.

El Puente Internacional se mantiene, no obstante, como el escenario más representativo: un símbolo de unión y diálogo convertido durante una jornada en espacio cultural compartido.

La programación musical del "Puente Creativo & Enogastronómico" contará este sábado con las actuaciones de los portugueses Maria João Soares, Hal Still Echoes y Monção Brass, junto a los gallegos Sheila Patricia, Best Boy, MMarca y Julián Maeso. Señora DJ será la encargada de cerrar la jornada.

Más allá de este acto central, el festival se desarrolla durante cuatro días y ofrece propuestas musicales en distintos espacios patrimoniales de Tui y Valença.

La programación comenzó el jueves con las actuaciones de Wöyza y la artista portuguesa Emmy Curl. También incluye el concierto de António Zambujo junto a Uxía.

La clausura tendrá lugar el domingo en la Catedral de Tui, coincidiendo con el 800 aniversario del templo, con una actuación de Elsa Roldán y Joaquín Barreira. La jornada se completará con el espectáculo de Borja Niso y Rosa Cedrón, en el que participarán el proyecto inclusivo CaixaSon y un coro infantil de Tui.

Esta colaboración reafirma el compromiso del festival con la accesibilidad y la participación de personas con distintas capacidades.

"Este es un lugar de convivencia y de encuentro, donde tienen espacio todas las personas, independientemente de sus gustos, de su procedencia y de sus capacidades", explica Andrea González.

"Creemos que la música es un arma poderosa para crear sociedades diversas", añade la pianista y gestora cultural.

"IKFEM es más que un festival. Nos convertimos en el epicentro de la cultura ibérica, donde celebramos que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide", concluye su directora.

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