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'Sira' llega al Festival de San Sebastián con Adriana Ugarte de nuevo en la piel de Sira Quiroga

Atresmedia presenta la esperada continuación de 'El tiempo entre costuras', una superproducción rodada en más de 65 localizaciones de Bizkaia, Marruecos y Madrid.

Antena 3 lanza el póster oficial de Sira, su nueva serie para el Prime Time, con Adriana Ugarte como protagonista

Antena 3 lanza el póster oficial de Sira, su nueva serie para el Prime Time, con Adriana Ugarte como protagonista Antena3.com

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Más de una década después de 'El tiempo entre costuras', Adriana Ugarte vuelve a interpretar a Sira Quiroga. Atresmedia ha presentado este miércoles en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián Sira, una de sus grandes apuestas de ficción y la esperada continuación de la historia creada por María Dueñas.

La serie, inspirada en la novela homónima de la escritora, se estrenará primero en exclusiva en atresplayer y posteriormente llegará al prime time de Antena 3. Después también estará disponible en Netflix en España y en distintos mercados internacionales.

Sira Quiroga, ante una nueva vida

La historia arranca tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Sira tendrá que reinventarse de nuevo en una Europa marcada por la posguerra mientras recorre escenarios como Jerusalén, Londres, Tánger y Madrid. Drama histórico, romance y espionaje vuelven a mezclarse en una trama de secretos y misiones que pondrá a prueba a la protagonista.

En esta ocasión, Sira aceptará una misión que la llevará a infiltrarse como periodista al servicio de la BRC durante la gira de Eva Perón por España.

Para trasladar este nuevo capítulo de su vida a la pantalla, la producción ha utilizado más de 65 localizaciones naturales de Bizkaia, Marruecos y Madrid, con las que se recrean los diferentes escenarios históricos de la ficción.

Regresos y nuevas incorporaciones

Junto a Adriana Ugarte regresan algunos de los rostros de El tiempo entre costuras, entre ellos Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. A ellos se suman nombres como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Melina Matthews, Orla O'Leary, Kathleen Gati, Darío Grandinetti, Cecilia Suárez, Elvira Mínguez, Sue Flack y Sharon Mann.

Sira es una producción original de Buendía Estudios Bizkaia, con la participación de Atresmedia y Netflix. Marina Seresesky y Olga Osorio están al frente de la dirección, mientras que María Dueñas participa como productora ejecutiva creativa.

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