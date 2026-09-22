Atresmedia Cine lleva 'El mal padre' al festival de San Sebastián

Atresmedia Cine ha aprovechado el Festival de San Sebastián para hacer balance de su último curso y presentar los títulos con los que afronta una nueva temporada. Lo hace después de haber conseguido más de la mitad de la cuota del cine español y con el objetivo de mantener su apuesta por producciones variadas y de calidad.

Entre sus próximos proyectos figuran La bola negra, Karateka, Las ciegas hormigas, El confidente y Caer de pie, esta última con una mirada cercana a la salud mental.

La compañía también ha llevado al festival una de sus nuevas películas, 'El mal padre', dirigida por Roberto Bueso y protagonizada por Eduard Fernández, que participa en la Sección Oficial y compite por la Concha de Oro.

Una familia marcada por las heridas del pasado

La historia gira alrededor de Santiago Balmes, un conocido escritor y académico al que interpreta Fernández. El personaje reúne a sus tres hijos antes de Navidad y les propone pasar unos días juntos en la casa de la playa en la que crecieron. El reencuentro obliga a la familia a enfrentarse a recuerdos, reproches y heridas que permanecían abiertas.

Bueso pone así el foco en las relaciones entre padres e hijos y en cómo cambia la manera de observar a las generaciones anteriores. "Creo que los hijos tendemos a veces a castigar un pelín de más a los padres con la óptica de ahora nueva, revisas cómo lo hicieron en términos generacionales, tienes cierta tentación de pensar que tú lo vas a hacer mucho mejor y cuando te conviertes en padre te das cuenta de que no sabes nada", explicó el director.

Eduard Fernández, un padre "desagradable"

Eduard Fernández define al protagonista como un padre "desagradable", aunque destaca los matices que atraviesan la película.

"Pienso que esta película tiene un equilibrio bonito y difícil de conseguir muchas veces entre los silencios y las palabras, entre el humor y la tragedia. Se parece mucho a la vida y yo como actor por ejemplo construyo los silencios viviendo y dejando que la gente me mire a la cara sin miedo", señaló.

Una historia nacida de una experiencia personal

El origen de El mal padre está ligado a dos acontecimientos personales de Roberto Bueso: la muerte de su padre y conocer, meses después, que iba a tener una hija. De ahí surgieron las preguntas sobre "qué clase de padre iba a ser" y "qué clase de padre había tenido".

El guionista Óscar Díaz Cruz atravesaba entonces una experiencia similar. "Nos dábamos cuenta de que muchas de las tesis sobre la paternidad de la generación anterior han perdido su vigencia para la nuestra. De manera inconsciente poníamos a dialogar a ambas generaciones, y nos preguntábamos qué debíamos desaprender y qué convenía preservar".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.