Brad Pitt desata la locura en San Sebastián: "Estoy encantado de estar aquí"

Brad Pitt vuelve al Festival de San Sebastián 17 años después de presentar 'Malditos Bastardos'. Como entonces, ha vuelto a desatar la locura a su llegada. Cientos de personas le esperaban a las puertas del Hotel María Cristina a su llegada el domingo. Todos querían una foto, un saludo o un autógrafo, y él actor accedió a atenderles durante 25 minutos.

Este jueves ha presentado la película 'En el corazón de la bestia' en una sala de prensa abarrotada, junto al director, David Ayer. Un equipo de Antena 3 Noticias ha podido hablar con el actor, que se ha mostrado encantado de estar en nuestro país. "La gente, la comida, todo es fantástico", comentaba.

Brad Pitt y su refugio en la naturaleza

La naturaleza es uno de los elementos principales en la película y también uno de los espacios en los que el actor encuentra una vía de escape. "Yo necesito estar en el bosque y simplemente, escuchar a la naturaleza", explicaba Pitt.

Una conexión que encaja en la historia que cuenta David Ayer: la de un hombre que, después de enfrentarse a la guerra y sobrevivir a un accidente aéreo, acaba aislado en la naturaleza con Odín, su perro de combate.

Una historia de supervivencia, compañía y lealtad

Es un thriller de supervivencia en el que Brad Pitt interpreta a James Belmont, un antiguo oficial de las fuerzas especiales que sobrevive a un accidente aéreo en Alaska. Él y su perro quedan atrapados en un entorno hostil y tendrán que luchar por sobrevivir. Pero la película va más allá de la supervivencia física.

David Ayer, director de títulos como 'Corazones de acero', vuelve a trabajar con el actor después de aquella película. En esta ocasión plantea un vínculo entre el soldado y el animal que le ha acompañado en sus misiones. "Los perros son un regalo", afirmaba Brad Pitt.