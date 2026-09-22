España no volverá a Eurovisión en 2027 si participa Israel

España seguirá sin participar en Eurovisión en 2027. El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado que propondrá al Consejo Administración de RTVE que mantenga la suspensión de participar en la próxima edición del Festival de la Canción.

En una comparecencia ante la comisión de control parlamentario de la Corporación, ha subrayado que RTVE ha liderado una exigencia de regeneración ética dentro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), junto con otros grandes operadores europeos como . Además de presionar "con firmeza" para que se endurezcan las reglas de gobernanza, se penalice cualquier intento de instrumentalización política y se garantice la estricta neutralidad de los patrocinios y del propio festival.

Asimismo, ha señalado que es consciente de que no se han conseguido todos los objetivos y de que resulta "profundamente doloroso" que, a pesar de todo, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización.

"Hemos negociado para que se endurezcan las reglas de gobernanza, se penalice de forma real cualquier intento de instrumentalización política y se garantice la estricta neutralidad de los patrocinios y del propio festival. Estas son cuestiones que se han conseguido gracias a la negociación del grupo de RTVE. Ahora bien, no voy a maquillar la realidad con eufemismos y somos plenamente conscientes de que no se han conseguido todos los objetivos y de que resulta profundamente doloroso que, a pesar de todo, y en esta situación que se sigue viviendo en Gaza, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización", subrayan.

De este modo, López ha manifestado que no se puede hacer "una evaluación complaciente" porque aunque constata que hay avances técnicos, también ha apuntado que hay "una evidente asignatura pendiente en el terreno ético". Y por ello, ha anunciado proponer al Consejo mantener la suspensión de la participación de España en el festival. "Constatamos avances técnicos y también una evidente asignatura pendiente en el terreno ético", afirmó.

Por su parte, Sierra Caballero reclamó la dimisión de los responsables de la UER, planteó refundar la organización con los países que mantengan esta posición y defendió una campaña de boicot frente a la televisión pública israelí, a la que acusó de hacer "apología del genocidio".

Mantiene su veto

Con esta nueva no participación, España se mantiene en su posición de no participar en el Festival de Eurovisión ante la polémica presencia de Israel, algo que ya han hecho otras televisiones públicas que se retiraron en la edición de Viena 2026.

Irlanda tampoco participará ni emitirá la próxima edición del concurso musical debido a la situación en Gaza, según anunció a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación. Además de Islandia, Países Bajos o Eslovenia que también se suman a no participar.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.