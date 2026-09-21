Pérez Gellida incendia Valladolid con su última novela

Todo sucede durante la Navidad de 2022. La Plaza Mayor de Valladolid luce abarrotada de gente que espera ansiosa el encendido de las luces. Tres, dos, uno,... la cuenta atrás ha comenzado y, de repente, todo estalla por los aires. Así comienza La piel de una gota, la última novela del vallisoletano César Pérez Gellida. A partir de ese momento, una onda expansiva siembra el pánico en la ciudad. Para atrapar al responsable, el escritor rescata a uno de sus personajes más emblemáticos, el inspector de homicidios de la trilogía de Memento Mori, Ramiro Sancho. "Ha sido como recuperar la relación con un viejo amigo", aunque reconoce que no ha sido nada fácil convencerlo. "Yo entiendo que Sancho no quiera acompañarme en estos viajes porque se lo pongo complicado. Y, en este caso, no solo se lo pongo complicado en su faceta profesional, también lo personal", avanza.

Valladolid, la capital de su universo creativo

El inspector de homicidios tendrá que lidiar con un ex militar experto en explosivos. "El Témpano es muy capaz no solo de causar el terror con explosiones, también de intoxicar el aire que respiramos o envenenar el agua que bebemos, generando una gran psicosis en la ciudad", aclara.

La nueva novela recorre escenarios muy reconocibles de su ciudad natal. "Valladolid puede ser el escenario de una gran tragedia. No me planteaba otra ciudad que no fuera ésta porque es la ciudad que mejor conozco, es la capital de mi universo creativo", insiste.

Adaptación audiovisual

Tras el éxito de la adaptación de la trilogía Memento Mori, Pérez Gellida reconoce que esta última novela también podría tener una segunda vida. "Esa experiencia me ha llevado a crear distintos enlaces para que la adaptación audiovisual tenga un poso muy firme y no tenga que transformarse mucho la trama", explica el escritor. Este thriller de altísima tensión, cargado de momentos de suspense, angustia y giros inesperados, tiene todos los ingredientes para que sus 542 páginas te atrapen de principio a fin. La piel de una gota ya está en las librerías.

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