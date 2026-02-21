Sonsoles Ónega
Lee las primeras páginas del nuevo libro de Sonsoles Ónega, 'Llevará tu nombre'
Adelantamos en exclusiva las primeras páginas de 'Llevará tu nombre', la nueva novela de Sonsoles Ónega, que saldrá a la venta el 25 de febrero de 2026. Ónega regresa con una conmovedora historia de amor, traición e injusticia, protagonizada por una joven fuerte y rebelde que lucha por sobrevivir en un mundo que no es el suyo.
Sonsoles Ónega regresa a la novela tras el éxito incontestable de 'Las hijas de la criada' y lo hace viajando al verano de 1882, entre la playa de Comillas y el bullicio imparable de un Madrid. Allí arranca 'Llevará tu nombre', una historia de amor, traición e injusticia protagonizada por una joven fuerte y rebelde que se niega a aceptar el destino que otros han escrito para ella.
Un cadáver en la playa, una acusación y un exilio forzado
En Antena 3 Noticias puedes descubrir las claves de esta nueva y conmovedora novela con la que Sonsoles Ónega vuelve a poner el foco en las mujeres silenciadas por la historia.
La chispa salta en la arena: la aparición del cadáver de una mujer en la playa de Comillas sacude a toda la villa. Es la hermana de Jane Stuart, segunda esposa de don Santiago Riva. Entre susurros, prejuicios y secretos familiares, todas las miradas apuntan a Mada Riva, la hija del respetado don Santiago. Para proteger el apellido y las apariencias, su propia familia firma su condena: debe desaparecer.
Con el alma rota, Mada llega a un Madrid caótico y fascinante. Allí, en una modesta casa de acogida para criadas, comenzará una nueva vida marcada por la soledad, pero también por el descubrimiento de su verdadera vocación. Su talento para la lectura y la escritura la llevará a trabajar para don Gonzalo, quien queda prendado no solo de su hermosura, sino de su inteligencia y su rebeldía. En una sociedad que calla a las mujeres, Mada alzará la voz a través de sus palabras.
El comienzo de 'Llevará tu nombre'
Mada se perfila como una heroína a la altura de las grandes figuras literarias: resistente, sensible y decidida a no renunciar jamás a la educación ni a la palabra como herramientas de transformación. En su imaginario laten nombres como Emilia Pardo Bazán o Faustina Sáenz de Melgar, referentes de independencia intelectual y lucha por los derechos de las mujeres.
Sonsoles Ónega, periodista y presentadora de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, es autora de novelas como 'Después del amor' (Premio Fernando Lara 2017) y 'Las hijas de la criada', Premio Planeta 2023. Con 'Llevará tu nombre', rinde un homenaje directo y necesario a todas esas mujeres invisibles que no pudieron firmar sus escritos, a las que trabajaron en silencio y a las que, pese a todo, lograron abrirse camino.
En esta nueva historia, la autora combina intriga y emoción desde la primera página: un asesinato que lo cambia todo, una joven marcada por la injusticia y una certeza que late en cada capítulo. Las palabras pueden ser refugio, pero también justicia. Y, a veces, la única forma de recuperar el propio nombre.
Las primeras páginas en exclusiva
