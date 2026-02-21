Lee las primeras páginas del nuevo libro de Sonsoles Ónega, 'Llevará tu nombre'

Sonsoles Ónega regresa a la novela tras el éxito incontestable de 'Las hijas de la criada' y lo hace viajando al verano de 1882, entre la playa de Comillas y el bullicio imparable de un Madrid. Allí arranca 'Llevará tu nombre', una historia de amor, traición e injusticia protagonizada por una joven fuerte y rebelde que se niega a aceptar el destino que otros han escrito para ella.

Un cadáver en la playa, una acusación y un exilio forzado

En Antena 3 Noticias puedes descubrir las claves de esta nueva y conmovedora novela con la que Sonsoles Ónega vuelve a poner el foco en las mujeres silenciadas por la historia.

La chispa salta en la arena: la aparición del cadáver de una mujer en la playa de Comillas sacude a toda la villa. Es la hermana de Jane Stuart, segunda esposa de don Santiago Riva. Entre susurros, prejuicios y secretos familiares, todas las miradas apuntan a Mada Riva, la hija del respetado don Santiago. Para proteger el apellido y las apariencias, su propia familia firma su condena: debe desaparecer.

Con el alma rota, Mada llega a un Madrid caótico y fascinante. Allí, en una modesta casa de acogida para criadas, comenzará una nueva vida marcada por la soledad, pero también por el descubrimiento de su verdadera vocación. Su talento para la lectura y la escritura la llevará a trabajar para don Gonzalo, quien queda prendado no solo de su hermosura, sino de su inteligencia y su rebeldía. En una sociedad que calla a las mujeres, Mada alzará la voz a través de sus palabras.

El comienzo de 'Llevará tu nombre'

Mada se perfila como una heroína a la altura de las grandes figuras literarias: resistente, sensible y decidida a no renunciar jamás a la educación ni a la palabra como herramientas de transformación. En su imaginario laten nombres como Emilia Pardo Bazán o Faustina Sáenz de Melgar, referentes de independencia intelectual y lucha por los derechos de las mujeres.

Sonsoles Ónega, periodista y presentadora de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, es autora de novelas como 'Después del amor' (Premio Fernando Lara 2017) y 'Las hijas de la criada', Premio Planeta 2023. Con 'Llevará tu nombre', rinde un homenaje directo y necesario a todas esas mujeres invisibles que no pudieron firmar sus escritos, a las que trabajaron en silencio y a las que, pese a todo, lograron abrirse camino.

En esta nueva historia, la autora combina intriga y emoción desde la primera página: un asesinato que lo cambia todo, una joven marcada por la injusticia y una certeza que late en cada capítulo. Las palabras pueden ser refugio, pero también justicia. Y, a veces, la única forma de recuperar el propio nombre.

Las primeras páginas en exclusiva