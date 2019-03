Laura Pausini: "Me encantaría hacer un concierto para el Papa Francisco"

Laura Pausini ha sido la protagonista de la entrevista del informativo de Fin de Semana de Antena 3. La cantante italiana está de aniversario al ser este su vigésimo año desde que decidió coger un micrófono y ponerse a cantar. Y eso hace que recuerde sus inicios.

Inicios que llegaron con la canción de 'Marco', personaje al que Laura da las gracias: "Él existió. Fue real. Y le doy las gracias, porque si no me llega a dejar de esa manera no habría hecho y elegido esa canción para ir al festival de San Remo, que terminé por ganar".

Pausini, muy religiosa, tiene claro qué concierto le gustaría dar y para quién iría dirigido: "Amo al Papa Francisco. Me encantaría hacer un concierto para él, es el más rockero que hay".

Sobre si la fama ha cambiado algo de su personalidad, la transalpina dice que todavía queda mucho de quien ella era: "Quedan muchas cosas de esa chica tímida que fui. Dejé la adolescencia, pero lo que te enseñan tus padres, si se tienen los pies en la tierra, se queda ahí".

Eso sí, reconoce que no le haría mucha gracia si su hija decide seguir sus pasos: "Si me pide un micrófono tendremos problemas. Prefiero que ella no sea cantante".