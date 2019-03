Lanzamos en exclusiva el primer single del nuevo disco de Juan Magan

'Ella No Sigue Modas' es una colaboración entre los dos artistas latinos más importantes del momento, Juan Magán y Don Omar, que se lleva gestando un año. El videoclip se ha rodado con cámaras de cine, y dirigido por Jota Aronak y producido por Bajo Cero producciones, se lanza cuando el single, es ya nº1 en los charts de iTunes.

Don Omar es el responsable de uno de los hits de 2011, 'Danza Kuduro'. Un hit de verano, que además de contar las ventas en cientos de miles, tiene ya más de 400 millones de visitas en Youtube.

Juan Magan, el último artista español que ha conquistado el nº1 en las listas generales Latinos de Billboard USA, anuncia la salida de su esperado nuevo álbum 'Juan Magan: The King Of Dance'. El lanzamiento será el próximo 15 de mayo. Un álbum pensado para la fiesta y el baile, en el que Juan Magan, despliega sus habilidades como el HIT MAKER nº1 en España y Latinoamérica. 'Juan Magan: The King Of Dance', demuestra una vez, la versatilidad del productor Barcelonés, moviéndose con soltura, en diferentes tiempos, texturas y estilos. Desde la bachata, a la música Dance más internacional, pasando por el famoso electro-latino. 'Juan Magan: The King Of Dance', es el resultado del trabajo constante, colaboraciones con distintos artistas y viajes por todo el mundo.

El álbum que contiene 8 tracks inéditos y 8 éxitos ya conocidos como 'Bailando Por Ahí', 'Chica Latina', 'Lady Loca', 'Me Enamoré' o 'Amarte Bien' con Carlos Baute. "Cuando me planteé elaborar el tracklist del álbum, no podía dejar fuera producciones a las que tengo muchísimo cariño, además de que han sido éxitos claros. Por eso el álbum contiene una parte de grandes éxitos muy recientes, que de hecho siguen estando en la mayoría de listas de ventas y streaming , han sido nº1 en USA u otros países y otra de tracks inéditos, que serán mis siguientes singles” dice Juan Magan.

Entre los artistas que colaboran en el álbum de Juan Magan se encuentran Pitbull y El Cata, Don Omar, que colabora en la nueva versión de 'No Sigue Modas' (Ella No Sigue Modas), el conocido rapero norteamericano Lil’Jon, Belinda, o uno de los artistas revelaciones de la música Latina, Fuego. Además, en 'Juan Magan The King Of Dance', colaboran otros artistas latinos importantes como Grupo Extra, Gocho, Pee Wee, Dj Buxxi y Djs españoles como Javi Mula o Luis Lopez.

Además de la edición convencional, desde la web de Juan Magan, se pondrá a la venta una edición especial, limitada a 300 copias y numerada, que además de incluir el álbum original, incluirá un CD con Dj tools (A capellas, beats, bases, instrumentales) y remixes de Djs y productores de We Love Asere. Está edición, que será fabricada en un packaging especial, contendrá además, merchandising exclusivo, que solo podrá adquirirse con la compra de esta edición de lujo.

Juan Magan, que en 2011 estuvo nominado a los Latin Grammy por Bailando Por El Mundo, viajará la semana que viene a Miami, para asistir a los Premios Billboard donde actuará junto a Don Omar, además actuará como Dj en uno de los eventos oficiales programados alrededor del evento y entregará uno de los premios.