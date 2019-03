@LadyGaga es ya la más seguida en twitter

Llama monstruos a sus seguidores, aun asi más de 18.000 son fieles a sus twitts. Y eso que no es muy constante. Hay días que ni siquiera se pasa por su cuenta de twitter. Si lo hizo para celebrar esa cifra récord: "No puedo creer que tenga 18 millones de tuitermonstruos" escribió. Su facebook tiene tantos "me gusta" como habitantes hay en España.

Es un medio perfecto para los artistas. Se comunican con sus fans, promocionan su trabajo... y compiten. En el duelo en la cumbre, Lady Gaga siempre ha tenido un rival pisándole los talones.

Si ella es la reina, Justin Bieber podria ser el príncipe: 16 millones de seguidores en twitter, y mas de 39 en facebook. Cifras que marean y dejan muy atrás a politicos e importantes medios de comunicación. Ashton Kutcher, siempre pendiente de sus perfiles, retó a la propia CNN.

¿Quién llegará antes al millón de seguidores? Ganó él. Ahora tiene ya mas de 9 millones. Katy perry, Shakira y Rihanna también llenarían estadios con los "clicks" de sus fans en la redes. No pagan entrada pero ya son un valor virtual.