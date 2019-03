Lady Gaga también comparte micrófono con Tony Bennett en su disco de duetos

Un legendario cantante de jazz y la estrella pop del momento. Con esta combinación explosiva, surge una nueva versión de 'Lady is a tramp'.

Tony Bennett ha invitado a Lady Gaga a formar parte de su lista de invitados para interpretar duetos en su último disco 'Tony Bennett: Duets II', que se ha convertido en el más vendido en Estados Unidos gracias a sus llamativas colaboraciones. Entre ellas, Amy Winehouse, Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, Mariah Carey o Aretha Franklin.

El cantante, de 85 años, y la extravagante intérprete de 'Bad Romance' protagonizan una versión muy personal del tema.

Lady Gaga aparece con una peluca de color azul y un elegante vestido largo: un look elegante, muy distinto al habitual.

La cantante, por su parte, lanzará dentro de poco 'Marry The Night', quinto single de su último disco 'Born this way'.