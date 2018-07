Kylie Minogue hace que el cielo se abra en Barcelona

La diva australiana Kylie Minogue llevó a Barcelona su Les Folies Tour, en un show lleno de ritmos discotequeros, inspirado en la Grecia clásica -presentaba su disco Aphrodite- y en el que incluso se ha permitido remojar a los fans que estaban en las primeras filas del Palau Sant Jordi.



Era el debut de la cantante en la capital catalana, y lo ha hecho por todo lo alto: vestuario de Dolce&Gabanna, músicos, bailarines, acróbatas, una piscina, una pasarela en forma de corazón, una columnata de cartón piedra y ella, vestida de diosa del amor, que ha hecho su entrada triunfal a bordo de una concha dorada cantando la canción que da nombre a su último disco.



A partir de ahí el ritmo en el Palau Sant Jordi ha sido frenético y el repertorio de escenas inacabable: si en Wow asistía atónita a una lucha entre gladiadores, más tarde cantó a lomos de un Pegaso de oro, se paseó en una cuádriga tirada por cuatro fornidos bailarines o cantó volando sobre un ángel.



Minogue sólo ha dado un respiro a la temática griega a partir de Cupid boy, canción en la que, vestida con una espectacular falda de plumas negras, ha hecho valer su título de icono gay y ha lanzado un guiño a su pareja, el modelo catalán Andrés Velencoso, que aparecía en las pantallas semidesnudo apuntando a su novia con arco y flecha.



Más tarde, muy relajada y cercana con el público, Minogue ha dicho en catalán: "Estoy muy feliz de tener familia aquí esta noche, especialmente a mi cupid boy, mister Andrés", y aunque el público ha pedido encarecidamente que el modelo subiera al escenario -"es muy tímido", ha dicho ella- el momento romántico se ha producido cuando ella se ha arrodillado para besarle.



La cantante, con 25 años de trayectoria a sus espaldas, también ha sabido revisar con éxito sus anteriores hits. De entre las 24 canciones que ha cantado sólo ha habido una balada: If you don't love me, en la que se ha emocionado por el caluroso recibimiento del público y ha tenido que parar un momento; una emoción que ha durado poco, pues al cabo de unos minutos regresaba al escenario a ritmo de batucada para cantar una carnavalesca Better the devil you know.



La apoteosis ha llegado con All the lovers, el primer single de su último disco. Encaramada a lo alto de una fuente que dirigía chorros de agua en todas las direcciones, acompañada de todo su cuerpo de baile y con varios acróbatas volando sobre su cabeza, la eterna princesa del pop ha puesto así punto y final a un show redondo en el que apenas ha importado que buena parte del tiempo estuviera cantando en playback.