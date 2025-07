Cien años de una de las escritoras más queridas de nuestra literatura: Carmen Martín Gaite

"Locatis... a veces pirada... pero al mismo tiempo muy racional, muy doctora de filología románica, estas combinaciones son muy atractivas". Así la describe José Teruel, autor de una de las biografías más completas de la autora nacida en Salamanca en 1925. Si hay una escritora completa en la historia de la literatura española, esa es Carmen Martín-Gaite... ensayista, traductora, creadora de cuentos y novelas, mezclaba en sus obras amor, humor, misterio... y también supo dar voz a las mujeres en una época en la que sólo podían aspirar a ser amas de casa.

Centenario de una de nuestras escritoras más creativas y premiadas

"Yo diría Carmen Laforet, Martín-Gaite y Ana María Matute y nos presentaron a chicas problemáticas cuyo objetivo no era tener novio en la vida. Personajes en busca de sí mismo que contrastaban con el patriarcado" afirma Teruel. "Tenía una especie de coqueteo, digamos, que... con lo fantástico... y eso aparece ya no sólo en "El cuarto de atrás" si no en los años cincuenta con "El Balneario" añade Olivier Chauzu-Fottorino, filólogo, y uno de los mayores estudiosos de la obra de Martín-Gaite.

Mezclaba prodigiosamente fantasía y realismo con un estilo muy cercano

"Y para mi sorpresa, hace poco hicimos un club de lectura, que se le dedicamos a ella y a su obra, y las chicas más jóvenes, las personas más jóvenes, que leyeron por primera vez a Carmen Martín-Gaite se emocionaron con su obra y empezaron a pedir "Entre visillos" y otras obras para seguir profundizando en su trabajo" nos cuenta María desde su acogedora librería "Crazy Mary". Nos situamos ante el domicilio donde residió más años: Número cuarenta y tres de Doctor Esquerdo. Aquí se encontraba la casa de Carmen Martín-Gaite desde principios de los cincuenta hasta su muerte en los dos mil... Era su hogar, sí... pero su espacio vital era mucho más amplio. "Nueva York era la posibilidad de desconectar... de cerrar Doctor Esquerdo y que dejaran de agobiarla con problemas domésticos"

"La boina era su personaje... Carmen Martín Gaite se convirtió en un personaje de sí misma " concluye José Teruel. Su legado permanecerá siempre vivo.

