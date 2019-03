Lady Gaga se impone a Katy Perry en los premios EMA de la MTV

Lady Gaga se ha confirmado como la reina indiscutible del pop mundial en la gala de los premios europeos del canal MTV (EMA) celebrada en Belfast al conseguir cuatro de los seis galardones a los que aspiraba.



La artista neoyorquina volvió así derrotar a la otra aspirante a su cetro, su compatriota Katy Perry, quien partía con cuatro candidaturas, pero que tuvo que consolarse con el premio al "Mejor directo". La noche prometía para la cantante californiana porque se convertía en la primera galardonada de los EMA.



Y si había alguien especialmente feliz en este recinto ese era el director de MTV, Raffaele Annecchino, para quien Perry ocupa un lugar "muy especial" en su "corazón" desde su actuación en los EMA's 2010 en la madrileña Plaza de Alcalá. "Esta noche habrá una guerra como siempre entre las dos y estoy muy intrigado. Pero yo, por diferentes razones, estoy entregado a Kate Perry", confesaba el directivo antes del pistoletazo de salida.



Pero como ya sucedió el pasado año en la capital española, al final de la velada el título de gran dama de la música volvió a llevar el nombre de Lady Gaga. La extravagante cantante estadounidense ganó los premios a la "Mejor canción" por el tema "Born this way", "Mejor artista femenina", "Mejor vídeo" y "Mejor fan", una nueva categoría creada esta año. Su actuación desató la pasión de los casi 20.000 personas que asistieron al evento, ansiosos por ver su siempre espectacular puesta en escena. No defraudó. Subida a una gigantesca luna y rodeada de un paisaje selenita, lady Gaga interpretó el tema "Marry the night" elegantemente vestida con un traje circular granate.



Otro de los grandes triunfadores de la noche fue el cantante de R&B Bruno Mars, quien se llevó el premio al "Mejor artista revelación" y el de "Mejor Push", algo así como el que más empuje o tirón ha tenido durante este año. Para deleite de las adolescentes, también logró dos premios Justin Bieber, el de "Mejor artista pop" y "Mejor artista masculino".



El ídolo juvenil recibió de la cadena de música el galardón "MTV Voices", en reconocimiento a la labor solidaria de la estrella canadiense, premio compartido con el Foro de la Juventud de Irlanda del Norte. Y es que la llegada de la MTV a la capital del Ulster tenía también un suave tinte político, otro reconocimiento su exitoso proceso de paz y a su contribución al mundo de la música.



De este pequeño rincón de Europa occidental han salido artistas como Van Morrison, Stiff Little Fingers o The Undertones. "La idea de que la MTV aterrice en el norte de Irlanda está encaminada a darle a este sitio una nueva visibilidad y un reconocimiento internacional a través de la música, que nunca ha tenido", explicó Annecchino.



Por otra parte, el grupo de rock californiano 30 seconds to Mars se vio premiados con los galardones al "Mejor grupo alternativo" y a la "Mejor presencia en el escenario". Los premios al "Mejor grupo de rock" y al "Mejor artista de hip-hop" fue a parar a dos ilustres veteranos, la banda Linkin Park y Eminem, respectivamente.



En esta vena casi nostálgica, la MTV tuvo el detalle de reconocer con el premio "Global Icon" el "estatus icónico a nivel mundial" de la banda del desaparecido Freddy Mercury, Queen. Ante la duda de si el cantante Paul Rodgers, que entre 2005 y 2009 salió de gira y publicó un disco con la banda, podría su voz hoy, ésta quedó despejada cuando Queen sorprendió a todos cuando subió al escenario del Oddyssey con Adam Lambert, de "American Idol".



La gala, celebrada en el Odyssey Arena de la capital norirlandesa, comenzó con el grupo británico Coldplay, que interpretó "Every teardrop is a waterfall", el primer sencillo de su último trabajo de estudio, "Mylo Xyloto". La presentadora del evento, la joven actriz y cantante estadounidense Selena Gómez, dio paso después a las chicas del programa de la MTV "Jersey Shores", quienes declararon a Perry como la primera ganadora de la noche. A partir de ahí, todo fue un "ladygagaratón", amenizado por otras actuaciones estelares como la de Red Hot Chili Peppers y de los héroes locales, los norirlandeses Snow Patrol.