Jaimie Cullum: "Me siento afortunado pero como músico me siento como un renacuajo"

Cómo británico ejemplar, Jamie Cullum nos recibe con una buena taza de té y con esa sonrisa que le caracteriza. Han pasado 10 años desde que este joven prodigio de la música revolucionara el jazz con su disco Twentysomenthing.

"Lo compuse en dos semanas y media. Había canciones que llevaba toda mi vida tocando, que me encantan y esperaba, por lo menos, vender 5000 copias" Vendió un millón de copias en menos de tres meses. Crítica y público se pusieron de acuerdo, había nacido una estrella pero lejos de apagarse Jamie Cullum ha seguido produciendo.

Seis álbumes y más de 10 millones de discos vendidos durante estos años. Ha sido candidato a un globo de oro por la música original de Gran Torino y ha tenido tiempo para formar una familia.“No hago caso a esos números que dicen que lo he conseguido todo. Entiéndeme, estoy muy agradecido y me siento muy afortunado pero cómo músico me siento, me siento cómo un renacuajo”Y cómo no podía ser de otra forma sus temas singuen sonando sin descanso. Su último disco Momentum sigue los pasos del mejor Jazz.