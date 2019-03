Iron Maiden llegan a 'The final frontier'

'The Final Frontier' es el 15º álbum de estudio de la banda de heavy metal más célebre de todos los tiempos. Tras cuatro años de silencia, Iron Maiden pretende seguir alimentando su leyenda con el segundo single, un alarde de poderío y creatividad.

El álbum The Final Frontier contiene diez nuevas canciones de Iron Maiden, entre ellas El Dorado primer sencillo y que ya repunta en los listados de rock de todo el país.

El disco incluye además un libreto con 16 páginas a color y el CD da acceso a un site privado con material extra, como una entrevista en profundidad, el vídeo-juego The final Frontier 'Mision II: Rescue & Revenge', fondos de pantalla, fotos y otros contenidos inéditos según

Para la grabación de este disco la banda trabajó con el productor Kevin "Caveman" Shirley --colaborador desde hace tiempo-- desde comienzos de 2010 en Compass Point Studios, de Nassau. En este lugar, el grupo grabó los álbumes Piece Of Mind (1983),Powerslave (1984) y Somewhere In Time (1986).