Los Informativos de Antena 3 reciben el Premio Especial Alejandro Echevarría Busquet en Bilbao

Aletxu Echevarría, presidente de la Fundación Comunicado Futuro, ha entregado a los informativos de Antena 3 el Premio Especial Alejandro Echevarría Busquet. Un galardón, ha descrito, con el que se quiere reconocer su rigor, su compromiso informativo y su credibilidad para la audiencia.

El director general de Antena 3 Noticias, Santiago González, junto a las presentadoras Sandra Golpe y Lorena García Díez recogían el premio. En su discurso, Santiago ha defendido la personalidad, pluralidad y sello personal de cada informativo de la cadena. Huyendo, ha dicho, en todo momento de la polarización. Ha defendido que "los profesionales deben hacer lo posible para no llegar al límite y que no les marquen el ritmo", añadiendo, que por ello "es necesario cuidar a los profesionales, luchar por ellos y por la formación".

También ha destacado que siendo Antena 3 un medio tradicional debe ocupar todos los espacios posibles, incluyendo las redes y donde haga falta. Todo para imponer los mensajes profesionales, ha subrayado. "Nuestra función es contar lo que pasa con nuestra capacidad de análisis. Cuando un producto tiene éxito se debe a que hay una confianza. De ahí que reivindico el papel de la marca y eso es trasladable a cualquier plataforma", ha concluido.

Sandra Golpe ha destacado el compromiso de Antena 3 Noticias por luchar contra la desinformación. En este sentido, ha recordado que en la redacción se chequea todo. Todo pasa por un filtro para que lo que llegue a la pantalla sea veraz y contextualizado, ha asegurado. El premio, ha agradecido, es un acicate para todos. "Demuestra que algo estamos haciendo bien en la lucha por informar con veracidad, rigor y transparencia y contra la desinformación", ha añadido ante el micrófono de la cadena. También ha reivindicado los servicios de comunicación tradicionales. "No te van a fallar. Van a contextualizar, analizar la información y tratarla de la manera más didáctica posible para los espectadores", ha asegurado. Respecto a la inteligencia artificial, afirma que a parte de un enemigo potencial puede ser una aliada para ayudar a distinguir lo que es verdad de lo que no.

Por último, Lorena García Díez, ante los presentes en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ha defendido que lo que mueve la redacción de Antena 3 Noticias es la credibilidad, el rigor y la confianza. "Ese es el santo grial del periodismo y vamos a luchar por ello", ha asegurado. Por último, ha expresado que recibe el galardón como el mejor reconocimiento al trabajo diario. Añadiendo que la mejor recompensa es toda la gente que confía en Antena 3.

Otros premiados este año por la Fundación Comunicado Futuro han sido la fundación Maldita.es por su transparencia y rigor informativo, Javier Santaolalla por la alfabetización mediática e informativa, ThinkFluencer por la innovación en la lucha contra la desinformación, Prodigioso Volcán por su compromiso en la lucha contra la desinformación y Provacuno por su lucha contra la desinformación sectorial. Finalmente, el Premio Internacional a la lucha contra la desinformación ha recaído en la BBC.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.