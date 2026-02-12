Kurt Cobain fue asesinado, no se suicidó, según un equipo de científicos forenses

Una nueva investigación llevada a cabo por científicos forenses da un vuelco a la teoría del presunto suicidio de Kurt Cobain, el cantante y líder del grupo Nirvana, según afirma una exclusiva del 'Daily Mail'.

En abril de 1994, Kurt Cobain fue hallado sin vida en su casa de Seattle. En todo momento, el caso fue tratado como un suicidio pero ahora, 32 años después, varios científicos forenses aseguran que esta teoría es "inconsistente".

La nueva investigación realizada por un equipo de científicos forenses y asistida por Brian Burnett, experto en la combinación entre sobredosis y traumatismos por armas de fuego, han estudiado con detenimiento la autopsia del cantante, así como todas las pruebas halladas en su vivienda, determinando que pudo tratarse de un homicidio.

"Es un homicidio"

"Es un homicidio, debemos hacer algo al respecto", ha afirmado Burnett una vez concluida la investigación sobre la muerte de Kurt Cobain. Una investigación que destaca que la escena de su muerte quedó muy limpia, algo que no suele ocurrir en los suicidios.

La nueva teoría apunta a que el líder de Nirvana pudo ser atacado por varias personas que le obligaron a consumir heroína y le dispararon en la cabeza, antes de dejar el arma en sus brazos y escribir una nota falsa de suicidio.

"La necrosis del cerebro y el hígado ocurre en una sobredosis, no en una muerte por arma de fuego", sostiene la investigadora Michelle Wilkins, una de las participantes en el estudio.

"Parece como si alguien hubiera preparado una película para que estuviéramos absolutamente seguros de que se suicidó. El recibo del arma está en su bolsillo. El recibo de los cartuchos está en su bolsillo. Los cartuchos están alineados a sus pies", señala Wilkins.

La investigadora también pone en duda que alguien drogado pudiera manejar un arma de ese tamaño y peso: "Pueden ver lo grande que es esa pistola. Imagínense que está en coma y moribundo, cómo la habría tenido que sostener... pesa tres kilos por lo menos".

La Policía rechaza reabrir la investigación

Sin embargo, la Oficina del Médico Forense no ha observado "ningún indicio que justifique la reapertura del caso", tal y como informa 'Daily Mail'.

Otra de las teorías que se han manejado en los últimos tiempos es que fuera su mujer, Courtney Love, quien contratara a unos sicarios para que lo mataran al estar el cantante en proceso de divorcio y con intención de modificar su testamento, lo que habría dejado a Love sin gran parte de los 150 millones de dólares que terminó heredando.