La nueva reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hace 'Historia' con su fantasía

Carla Benítez se convirtió anoche en la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con una espectacular fantasía titulada 'Historia', obra del diseñador Kevin Rodríguez González y en representación de Capross 2004.

Deslumbró al jurado y al público que asistió al Parque Santa Catalina. Un espectáculo que estuvo marcado por el ritmo caribeño de la puertorriqueña Olga Tañón. La cantante consiguió, con sus grandes éxitos y su alegría desbordante, que el público se levantara de sus asientos para ponerse a bailar. También compartió escenario el dominicano Tonny Tun Tun. Ritmos de salsa y merengue que alegraron la noche en la capital grancanaria.

La Reina y sus damas de Honor

Carla Benítez González comparte su reinado con las damas de honor: Sara Lómore es la primera dama de honor con la fantasía 'Libertad para elegir tu destino', de Masbec Creaciones. El título de segunda dama fue para Evelyn Moreno, con el diseño 'Esencia', de Juan Miranda Artiles. Como tercera dama de honor, Norma Ruiz, que lució un diseño de Antonio Ceballos, con el título de 'Raffinato'. Cerró la corte, Ángeles Moreno, que desfiló con la fantasía 'Igual que ¡tú!', de José Julio Armas.

Las Vegas, como escenario

El jurado lo tuvo realmente difícil a la hora de elegir a las representantes de la fiesta carnavalera, que este año está dedicado a Las Vegas. Uno de los momentos más emotivos fue cuando las reinas de otras ediciones arroparan a la flamante reina Carla Benítez.

Y uno de los elementos sorpresa llegó con la celebración de dos bodas. Como si en estuviésemos en la mismísima ciudad de Las Vegas. Las parejas tienen como premio un viaje a la ciudad de Nevada. Con la nueva Reina, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya se prepara para tomar la calle

