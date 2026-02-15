El gran estreno de 'En tierra lejana' llega esta noche a las 22:00 horas

'En tierra lejana' aterriza en Antena 3. Esta noche a las 22:00 horas, tienes tu primera cita con esta superproducción turca que se ha convertido en un fenómeno internacional después de emitirse en alrededor de 100 países y tras conquistar a más de 30 millones de espectadores.

Esta serie no solo se emitirá hoy, el domingo 15 de febrero, el lunes 16 y el martes se podrá visualizar más episodios de esta serie.

Así es 'En tierra lejana', la serie que arrasa en Turquía

'En tierra lejana' cuenta la historia de Alya, una mujer cuya vida en Alaska da un giro radical cuando pierde a su marido en un accidente de tráfico.

En el capítulo de hoy, Alya aterriza en Mardin con una única misión: enterrar a su marido Boran y cumplir su última voluntad. No obstante, al bajar del coche con su hijo, la realidad de la familia Albora se impone de inmediato.

Cihan los lleva a la mansión Albora bajo una vigilancia constante. Nada más llegar, el jefe del clan toma el control absoluto de la situación. Para evitar que el ataúd cause revuelo entre la gente, ordena que Alya y el pequeño entren primero.

Desde que llegaron a la mansión Albora, el recibimiento no puede ser más hostil: su suegra, Sadakat, la acusa directamente de la muerte de Boran y la trata con un gran desprecio.

