¿Qué hay detrás de un ópera? ¿Cuántos ensayos hay antes de que se levante el telón?

El Teatro Real presenta, después de 113 años, Ariadna y Barbazul. La ópera del compositor impresionista Paul Dukas está basada en el célebre cuento de Charles Perrault, "El castillo de Barbazul" y cuenta con dirección escénica de Àlex Ollé, La Fura dels Baus. Una producción que cuestiona las percepciones de la libertad y voluntad individual con talentos como Paula Murrihy o Silvia Tro Santafé en el reparto. A la primera persona que encontramos en una enorme sala llena de instrumentos es a la violinista y concertino, Gergana Gergova. Gergana practica en solitario antes de que vengan sus compañeros. Ella es algo así como la mano derecha del director y debe también coordinarse con los actores. "Tengo que transmitir cosas del director teniendo en cuenta cada instrumento y los cantantes". Lleva más de seis meses preparando esta obra que hace su primera función en el Teatro Real. Poco a poco, van llegando el resto de músicos que la saludan afablemente y luego el director. Comienza el ensayo de tarde, porque a dos meses del estreno son dos sesiones diarias para que ninguna nota no sea ejecutada de forma imperfecta.

Bajamos de esta octava planta a la cero. Allí está Silvia Tro Santafé, mezzosoprano. Tiene que pasar por peluquería, incluso para el ensayo de la ópera. Afina su garganta con el piano y luego entra el figurinista con unos zapatos. Le preguntamos cuantos se prueban "Hasta 20 pares o más. Tienen que ser bonitos, gustarles a ella y que esté cómoda, cantando y hasta corriendo". Desde la admiración añade: "No sé cómo lo hacen". Silvia sonríe mientras se prueba los zapatos y nos responde a ese "cómo lo hace": "suelo recibir la propuesta entre dos años y ocho meses antes, depende de la obra".

Para este "Ariadna y Barbazul" comenzó ocho meses antes. "Como una opositora. Tienes que dedicarle varias horas al día para hacerte con el texto. Luego la dramaturgia te la puedes preparar, debes hacerlo, pero es el director el que te va orientando en los distintos ensayos. También los compañeros son fundamentales porque te dan también matices para mejorar tu personaje. Es una aventura y muy ilusionante. Me siento una privilegiada"

El toque final

Entramos con Silvia en el escenario. Allí cerca de cien personas se mueven con aparente desorden. Pero es solo eso, una apariencia porque cada uno sabe a dónde va, donde colocarse, donde llevar este u otro decorado. Un piano ensaya notas y hasta una chica va puliendo el francés de los cantantes: hay hasta ayudante de idioma para que se pronuncie correctamente. Atrezistas, iluminadores, sonidistas y claro, el director de escena, Àlez Ollé, ex Fura del Baus nos recibe con suma amabilidad y con una energía de quien tiene que poner orden al "aparente desorden".

Una ópera nace tres años antes como mínimo. Hay que pensar qué se quiere hacer, recoger el espíritu de la obra y poner una escena adecuada. Nos presenta a regidores, ayudantes de dirección y otros trabajadores que posan con una sonrisa que se apaga encuanto comienzan las primeras instrucciones. Ya saben: "vamos colocándonos, por favor", decorados, actores...". La sinfonía está a punto de sonar aunque sin orquesta que todavía tiene tiempo para ensayar justo antes de que al día siguiente, se levante un telón con tres añosde trabajo, talento y también mucho cariño. Es la ópera.

