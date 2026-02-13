Onda Cero celebra el Día Mundial de la Radio "en el único pueblo de España" sin antena radiofónica

A cuatro grados y en una plaza de un municipio manchego, comenzaba el programa 'Más de Uno' Carlos Alsina. El motivo de la salida del estudio ha sido porque este viernes 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la radio y se ha desplazado a un lugar que "por increíble que les suene, no hay radio", desvelaba. Tras este anuncio de estar "en el único pueblo de España que, todavía hoy, permanece desconectado de la radio" captó la atención de oyente, avanzando que eso iba a cambiar.

El presentador de 'Más de Uno' comenzaba el día en un lugar donde en 1959 una decisión vecinal obligó a retirar la antera radiofónica que ha llevado al municipio a estar 67 años sin radio. Pero "dentro de solo dos horas se va a proceder a la reinstalación de la antena que devolverá la señal radiofónica al pueblo por primera vez" explicaba.

Con estas frases Alsina introducía al oyente a una ficción de dos horas que reconstruiría el supuesto origen del conflicto en Torreburleque: la derrota, en circunstancias extrañas, de Luisito Duque, el niño prodigio del pueblo, en el concurso radiofónico 'Ruede la bola'.

A este falso documental lo iban dotando de verdad varios personajes que se acercaron a los micrófonos de Onda Cero. Entre ellos el alcalde del municipio, Adelo Cortés, que defendía que "hoy la radio vuelve", una amiga de la infancia del niño prodigio, el profesor que confesaba haber impulsado "un taller de radio a escondidas" o el nieto del alcalde de aquella época que desvelaba una supuesta manipulación económica que terminó con la señal radiofónica.

Sin embargo, durante la conexión hubo momentos de tensión. Había dos bandos, los que celebraban que la radio volvía a la localidad y otros que gritaban "¡Fuera la radio del pueblo!". Incluso tuvo que intervenir la Guardia Civil. Finalmente, con la antena instalada y el transistor encendido, desde la plaza, el alcalde iniciaba una cuenta atrás para dar paso al sonido de la radio tras casi siete décadas de silencio. Sin embargo, ocurrió lo más inesperado: la aparición de Lusito Duque.

Aunque ya no era ese niño, "más que Luisito, ya don Luis" describía Alsina, recibió aplausos y vitorees de sus vecinos a grito de "¡Viva el Jilguero de Perales!". Pero para sorpresa de los oyentes, el presentador de 'Más de Uno' cerraba la emisión desvelando que nada había sido real: "Ahora es cuando cerraríamos este emocionante programa desde Torreburleque… y así lo haríamos si, efectivamente, Torreburleque fuera un pueblo real".

Realmente, Alsina se encontraba en Manzaneque, una localidad toledana de 378 habitantes. Realizó el programa junto a los vecinos participes de esta narrativa que dio voz a cada uno de los personajes. "Es mentira, pero ha pasado", resumía. Para esta recreación en directo, contó con la participación de Emiliano García Page, Raphael, Luis del Olmo, Martirio, Alaska, Matías Prats, José Ramón Pardo, José Manuel Parada, además de todos los habitantes de la localidad castellanomanchega.

