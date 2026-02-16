Muere Robert Duvall, aclamado actor de Apocalypse Now y El Padrino, a los 95 años

Robert Duvall, ganador de un Óscar a mejor actor por 'Gracias y favores' en 1984 y nominado por sus papeles en películas como 'El Padrino', 'Apocalypse Now' y 'El gran Santini', ha fallecido a los 95 años en su residencia de Middleburg, Virginia, rodeado de sus seres queridos. Será recordado como uno de los intérpretres más versátiles de la historia del cine.

Su carrera se catapultó junto al director Francis Ford Coppola en la década de los 70; no en vano, el actor de San Diego es un icono de películas como 'El Padrino I' (1972), 'El Padrino II' (19874) y 'Apocalypse Now' (1979).

El legendario 'consigliere' Tom Hagen

Y es que Duvall siempre será recordado por su inolvidable papel como Tom Hagen, el consigliere (consejero) y abogado de la familia Corleone en El Padrino, convirtiéndose en una pieza fundamental para Vito y posteriormente Michael Corleone. Adoptado por la familia tras ser encontrado sin hogar por Sonny, Hagen fue el primer no italiano en ocupar este alto cargo mafioso, destacando por su inteligencia y lealtad.

Su primer gran éxito en el mundo del cine lo cosechó en la histórica película 'Matar a un ruiseñor' (1962), donde no decía ni una palabra interpretando al callado y solitario Boo Radley. Siguió su carrera en películas como 'La jauría humana' (1966), 'Bullitt' (1968), 'Valor de ley' (1969) o 'M.A.S.H.' (1970) antes de su gran éxito en la saga de Coppola. Otras grandes películas de su filmografía son 'La conversación' (1974), 'Network, un mundo implacable' (1976), 'La invasión de los ultracuerpos' (1978), 'Un día de furia' (1993), 'El otro lado de la vida' (1996) o 'Corazón Rebelde' (2009).

"Me encanta el olor del napalm por la mañana"

Para la historia del cine queda también una de sus frases interpretando a Teniente Coronel Bill Kilgore en 'Apocalypse Now'. Comandante de la aviación de caballería, es conocido por su obsesión por el surf, el uso de napalm y la frase "me encanta el olor del napalm por la mañana". De hecho, en el filme ordena un ataque en helicóptero (usando la 'Cabalgata de las Valquirias' de Wagner) para tomar una playa con buenas olas para surfear.

Duvall estuvo nominado a la estatuilla dorada de Hollywood en siete ocasiones, pero solo ganó uno, en 1984, por 'Gracias y favores', donde encarnó a un cantante country alcohólico en busca de redención. Su nominación en 2015 por 'El juez' le convirtió, a los 84 años, en uno de los actores de mayor edad en ser nominado en su categoría.

Comunicado de la familia

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió su esposa Luciana Duvall en un emotivo comunicado en Facebook.

"Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban", dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos.

