Así es el nuevo tema del artista canario Quevedo 'Ni borracho': Un himno de puro sabor canario para el carnaval

El artista canario Quevedo vuelve a sacudir el panorama musical español con el lanzamiento de su nuevo sencillo. Una canción que es una auténtica declaración de amor a su tierra canaria. 'Ni borracho' se lanzó en todas las plataformas este jueves, 12 de febrero a las 23:00 horas como preámbulo de lo que serán las fiestas más populares de las islas: los carnavales. De hecho con apenas unas horas de vida ya aspira a convertirse en la banda sonora indiscutible de esta edición.

Quevedo nos ofrece con esta canción un giro hacia el merengue, a diferencia de los ritmos urbanos de sus trabajos anteriores. 'Ni borracho' viene cargada de bases de merengue con sonidos de metales y timbales y se aleja ligeramente del reggaetón para acercarse a la esencia de las verbenas que tan populares son en las islas canarias. Y en esos sonidos cuenta con colaboraciones destacadas como el grupo Los Gofiones, una agrupación de música popular y folclórica de Las Palmas de Gran Canaria considerados como una de las instituciones musicales más importantes y queridas de Canarias.

En la producción y grabación del videoclip el artista también ha querido homenajear a su tierra mostrando emplazamientos icónicos como el Faro de Sardina o el Terrero de Lucha Canaria de Las Crucitas, reforzando así la identidad visual del archipiélago.

'Ni borracho'

La canción es un tributo a la cultura y al orgullo de pertenencia. De hecho, Quevedo en sus versos lanza un mensaje contundente: "No me mudo ni borracho" como forma de comprometerse ante su público con sus raíces aspirando a convertirse en embajador de la identidad canaria contemporánea.

Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido artísticamente como Quevedo se ha convertido en un fenómeno global después de su colaboración con Bizarrap con la canción 'Quédate' que lo convirtió en el primer artista español en alcanzar el número uno mundial en Spotify acumulando más de mil millones de reproducciones y que le llevó incluso a ganar un Latin Grammy a la Mejor Canción Urbana.

