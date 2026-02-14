Antena 3 estrena el éxito internacional 'En tierra lejana'

La nueva superproducción turca está arrasando en su país y promete convertirse en uno de los grandes fenómenos televisivos. 'En tierra lejana' combina tradición, secretos, amores imposible y una mujer dispuesta a desafiarlo todo.

Tras su estreno en noviembre de 2024, la serie experimentó un rápido ascenso hasta convertirse en uno de los títulos más populares de la televisión turca. No obstante, 'En tierra lejana' no solo ha conquistado Turquía: esta novela ha hecho parada en la Puerta de Sol de Madrid inundando las pantallas de su estación de metro.

Posteriormente, esta serie llegará a Antena 3 en tres noches: el gran estreno será el domingo a las 22:00 horas y, posteriormente, se emitirán el lunes y el martes a las 23:00 horas.

Así es 'En tierra lejana'

'En tierra lejana' arranca con una mujer, que junto a su hijo, llega a la ciudad de Midyat, la tierra natal de su difunto esposo, para enterrar a su marido. Allí tendrá que convivir en la gran mansión de los Albora, donde viven sus tres cuñados y su suegra.

Precisamente en esa casa, los planes de la protagonista cambiarán cuando sepa que su esposo ha sido asesinado por una deuda de sangre y que ella no puede abandonar la ciudad. Para proteger a su hijo, Alya deberá tomar la dura decisión de contraer matrimonio con el hermano de su esposo, que será una fuente de apoyo hasta que el niño cumpla la mayoría de edad.

